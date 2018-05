Amigo y padre de Alejandro Lyons Muskus no se han entregado a la justicia

El pasado viernes 4 de mayo un juez con Control de Garantías en audiencias distintas desarrolladas en el Palacio de Justicia de Montería, ordenó medida de aseguramiento intramural y orden de captura para Sami Spath, amigo personal del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y contra Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, padre del ex mandatario; a fecha de hoy 7 de mayo y casi 72 horas después estos no acataron el llamado del juez de comparecer ante autoridades.

Desde el CTI de la Fiscalía, se hicieron los allanamientos en la casa de ambos procesados sin tener éxito en la búsqueda.

A Lyons de la Espriella se le imputaron los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y a Sami Spath concierto para delinquir y cohecho.

