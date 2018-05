Por represamiento en Hidroituango, en Tarazá se quedan sin pescado

Aunque EPM ha manifestado que el taponamiento en uno de los túneles de desvío no ha afectado a la población, otra denuncia tienen los pescadores aguas abajo del rio Cauca.

Campesinos y pescadores aseguran que la cantidad de pescado ha disminuido tanto que pasan hasta tres días sin pescar ni una sola pieza, absolutamente nada, un hecho que solo ocurría en las peores sequías del río Cauca.

A través de Caracol Radio revelaron que el nivel del río tiene la cantidad de agua como en esos peores momentos de sequía, pese a que las zonas que baña el río viven hoy temporada de lluvias.

Un campesino del municipio de Tarazá, que deriva de la pesca el sustento propio y de su familia, explicó a Caracol Radio que el pescado se fue aguas abajo, y por ello se están quedando sin producto para vender y sin alimento.

“No estamos haciendo nada, estamos tirados, no hay pescado. El pescado ya está muy caro porque ya se bajó, el agua lo baja, la sequía lo baja, si aumenta el agüita el baja”, relató Miguel Ángel Contreras, pecador de Tarazá, en diálogo con Caracol Radio.

Los pescadores insistieron en que el bajo nivel del río lleva a que la temperatura baje considerablemente, y es otro factor que obliga a los peces a abandonar algunas zonas.

Otro pescador de la subregión del Bajo Cauca aseguró que cuando la hidroeléctrica de Ituango comience a llenar el embalse se verán más afectados de lo que se está en la actualidad. Y expuso como ejemplo que hace 5 años, en los mejores días su ganancia era de 50 o 60 mil pesos por jornada laboral, y en la actualidad han pasado hasta tres días sin sacar un solo pescado del río.

“Al estar el río así el pescado no sube, porque el cauce del río está muy bajito. Para la muestra un botón, hoy no hice nada. ¿Por qué? Porque en el río no hay nada, porque se fue, ya tengo tres días de no hacer nada”, confesó Edison Rafael Sierra Vegas, pescador de Tarazá.

También reconocieron los pescadores que el represamiento del río en el proyecto Hidroituango sería el responsable de socavamiento de la vía a la costa Atlántica, porque al bajar el nivel se desvió el cauce y comenzó a invadir terrenos que normalmente no eran inundados, que incluso tenían cultivos sembrados.

Recalcaron que hace alrededor de 15 días el agua estaba a más de 10 metros de la orilla y hoy se llevó la vía.

