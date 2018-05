Habitante de la calle se encontró con su madre, luego de 23 años en Caldas

Jesús Albeiro Valencia López, quien nació en el municipio de Neira (Caldas), desde muy joven se radicó en Medellín le contó a Caracol Radio, que en la década de los 90 tuvo que regresar a Manizales, porque había acabado con la vida de dos personas, cuando hacia parte de las milicias en la capital de Antioquia. Jesús es un hombre de 43 años que su vida la ha tenido que afrontar desde abajo, los alucinógenos le jugaron una mala pasada, pero hoy gracias al reencuentro con su mamá puede dejar de ser el hijo pródigo.

Esta historia nace en las calles de la capital de Caldas, donde Jesús Albeiro encontró un hogar en la plaza de mercado, su vida se basaba en la calle. Este comenta que en los primeros años de ausencia con su familia, su mamá, Luz Mari López era quien le enviaba dinero para subsistir, pero fue el mismo Jesús, quien tras una llamada de desesperación le dijo que no le volviera a enviar nada, ya que él se encontraba en la “oscuridad”.

Para Luz Marí López estos 23 años han transcurrido en dolor, pena y desolación, ya que otro de sus hijos también habitaba en las calles de Medellín consumiendo drogas. Comentó que nunca dio por muerto a su hijo y que pese a que muchos le decían que lo hiciera pasar por muerto, para reclamar algún subsidio de vivienda, siempre tuvo el anhelo de volver a encontrar a su otro hijo.

La historia de Jesús Albeiro López no solo se basa en las calles, en el 2011 se convirtió en padre, éste tiene una hija de 7 años llamada Michel Susana López Florero. Para Jesús esta niña es la fuerza y la luz con la que cambio sus hábitos de vida y hoy no solo lucha por no estar en una celda si no por entregarle un futuro promisorio a su hija y su pareja.

Jesús comenta la satisfacción de volverse a encontrar con su madre, pero recalca que él fue quien ayudó en tiempo atrás a su familia, porque su padre abandonó el núcleo familiar, y fue este el causante de que se dañara un hogar por culpa del trago, los juegos y un estilo de vida derrochador, así lo comentó a Caracol Radio.

“Es una satisfacción enorme, nunca pensé volverme a o con mi familia, mi madre es una mujer ejemplar que solo necesita amor y compresión, le hemos pagado mal junto con mi hermano, pero luego de 23 años solo espero que me suelten del caso por el que me tienen y poder conformar un hogar”. Entre llantos y con la voz resquebrajada lamento todo lo que ha hecho en su vida, pero que estima que todo dé un giro en su vida con su madre y su familia en Manizales.

Luz Mari López Carvajal, comentó a Caracol Radio la satisfacción de verse con su hijo.

“Se me adelantó el día de la madre, yo todos los días le pedía a Dios por él, pese a que perdí el contacto con él durante 23 años, Dios me lo volvió a traer a mis manos, yo quiero llevármelo para Medellín para acabar de educar a mis hijos, ya que de joven no se dejaron, ahora en el encuentro lo veo muy distinto porque esta calvo y muy flaco, pero yo si le pido a Dios que me de fortaleza para sacar adelante a mi familia”.

Jhon Fredy López Hermano de Jesús llego a la capital de Caldas y comentó cómo es volver a tener a su hermano que antes le cambia pañales:

“Pese a que dábamos por hecho que mi hermano estaba muerto, fue la llamada del Intendente Javier Ospina, quien nos motivó para luchar por otro de mis hermano ya que recuperamos a otro en Medellín en similares circunstancias, ahora esperamos que por medio de un abogado podamos librarlo del delito que el cometió acá en Manizales, queremos cambiar las celdas de la cárcel por un centro de rehabilitación y que con el tiempo todo se dé”.

Pero esta historia tiene un ángel, o así lo hizo saber Jesús Albeiro, quien comenta que el Intendente German Gómez de la Policía de Manizales, fue quien le ayudo para volverse a encontrar con su familia. El intendente Gómez comenta cómo hizo para unir a esta familia.

“La verdad desde que Jesús Albeiro llego a la estación con medida intramural, quise profundizar más en la parte humana y le preguntaba por la familia, en algún momento fue esquivo para encontrarse con ella, pero posterior accedió y fue por medio de la Policía Judicial en Medellín que pudimos dar con el paradero de la mamá y gracias a Dios se puede dar el rencuentro de esta familia”.

Jesús Albeiro López quiso dar un mensaje para todos quienes se encuentran en las calles por una u otra razón y es que la familia es el pilar fundamental para uno en la vida, además que sí se puede dejar las drogas.

