Vendedores ambulantes no acogen reubicación en el centro

Los vendedores ambulantes ubicados en la avenida 6, entre calles 9 y 10 del centro de Cúcuta advierten que rechazan la reubicación por parte de la alcaldía.

Ellos denuncian que en la ciudad no hay una infraestructura digna disponible para situarlos a todos y tampoco les ofrecen un subsidio económico para poder cubrir los gastos de arriendo y servicios públicos que acarrearía su ubicación en locales comerciales.

Los vendedores le dijeron a Caracol Radio que entre otras cosas, se niegan a este movimiento porque "aquí hay personas que tienen 5, 6 y hasta 10 años, ya tenemos la clientela que viene a buscarnos y si nos mandan para otro lado vamos a perder todo eso, porque la gente no va a saber dónde buscarnos".

Otra persona dijo que "la ubicación que el alcalde dice, sería buena si en Cúcuta hubiera un sitio que sea comercial, pero no lo hay, la ubicación finalmente sería en un parque" y otro finalmente expresó que "yo no quiero que nos reubiquen, porque eso generaría más gastos y aquí a veces no hay ni para pagar un garaje, ahora tendríamos que pagar un arriendo muy costoso".

Cúcuta se posiciona como la ciudad con el más alto índice de desempleo en el país, con una tasa del 19.5% y esto también genera temor en los vendedores, pues aseguran que al no poder cubrir los gastos de un local, quizás se vean obligados a buscar otros trabajos formales y oportunidades que escasean en la región.

