Mujer denuncia haber sido espiada en el baño de un cine en Cartagena

Katherine Díaz denunció en Caracol Radio Cartagena, la situación de la que fue víctima mientras salió al baño de la sala de Cine Colombia en el centro comercial Caribe Plaza de Cartagena, cuando mientras hacía sus necesidades, un hombre la espió, según ella, por debajo de la puerta del cubículo.

“Salí al baño corriendo para no perderme la película, entré al baño y estaba solo. Entré al primer cubículo, y alcanzo a ver en el reflejo del piso a un hombre que se agacha y pone las manos en el piso, yo pisé duro y grité. Salí como pude y lo vi corriendo, no sé hacia donde se fue. Su piel era trigueña”, indicó Díaz.

La mujer se declaró indignada ante la poca colaboración que, señaló, le brindaron en el teatro. “El vigilante dice que no había nadie, que no había sucedido nada. Pedí hablar con el gerente, estaba llorando angustiada, y él me dijo que solo hasta el martes podía ver los videos de seguridad porque tiene que hablar con Bogotá, y no me permitió interponer una queja, indicó Díaz”.

Díaz indicó que el gerente le pidió varios días para realizar la investigación. Según la mujer, esta no sería la primera vez que sucedería un caso similar en esa sala, según le contaron los trabajadores. “Me dijeron que tenían identificada la persona, que era un trabajador de la empresa contratista de aseo”, apuntó.

Caracol Radio Cartagena consultó con la vicepresidencia nacional de Cine Colombia, quienes expresaron vía telefónica a través de su vocero de prensa que rechazaban lo sucedido, y que ya se habían iniciado las investigaciones. “Se inicia acompañamiento a la denunciante, y se hacen adelantos a la investigación. Lo que sabemos es que, si este hecho en verdad sucedió, habría sido por parte de personal subcontratado”, indicaron.

