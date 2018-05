Reubicación de Tacamocho es la única solución: Gobernador de Bolívar

Un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la reubicación total del corregimiento de Tacamocho, en el municipio de Córdoba, en Bolívar, ante el alto riesgo en que se encuentra la población, dado que el río Magdalena amenaza con arrasar la población, en la que viven 700 familias.

El fallo ordena al municipio de Tiquisio, al departamento de Bolívar, y al Fondo Adaptación a reubicar dicho corregimiento a un lugar “donde la población no se vea afectada por la erosión costera creciente e inundaciones causadas por el río Magdalena, y donde sus pobladores puedan desarrollar su misma actividad económica, social y cultural”.

“Hace dos años estoy diciendo que la solución es la reubicación. No hay posibilidad de resolver el tema porque aún una obra de infraestructura multimillonaria no podría evitar que el río siguiera su curso. La decisión no nos toma por sorpresa y nos va a servir para que el Ministerio de Transporte, el de Vivienda, Unidad de Gestión de Riesgo y Cormagdalena se sumen a la mesa de trabajo”, afirmó el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz.

Según Turbay, la Alcaldía de Córdoba tiene varios meses diseñando el nuevo lugar donde se situará el corregimiento, en un lote en el lugar denominado “Tacamochito”.

