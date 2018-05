Accidentes dejan un motociclista muerto y una vivienda a punto de colapsar

En la localidad Bosa, barrio Cause, el conductor de un vehículo particular en aparente estado de embriaguez y con exceso de velocidad se estrelló con una vivienda familiar destruyendo la fachada y dejándola en riego de colapso, al sitio arribaron unidades de IDIGER y Bomberos quienes aseguraron que la vivienda está a punto de colapsar por lo que no se puede habitar en ella.

“Nos dijeron que sólo podíamos entrar a sacar la ropa porque la vivienda quedó en riesgo de colapso, los Bomberos pusieron unas columnas ahí”, manifestó Lady Ramos, una de las personas que habitan la casa afectada.

Lady y su familia tuvieron que pasar la noche en casa de vecinos a la espera que el presunto responsable responda por los daños a la casa y se logre su reubicación, el conductor huyó del sitio y es buscado por las autoridades.

En otro accidente durante la madrugada del lunes un motociclista falleció tras ser embestido por un vehículo “fantasma” que circulaba, al parecer, a alta velocidad en la avenida Villavicencio con avenida 1 de Mayo.

