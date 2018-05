A la cárcel fue enviado el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez Morales

El juez cuarto penal con función de control de garantías de Armenia Fredy Mondragón acogió la solicitud de la fiscalía y la procuraduría de dictar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el alcalde de la capital del Quindío, Carlos Mario Álvarez Morales.

En su argumentación el juez manifestó que el mandatario representa un peligro para la sociedad y podría obstruir la justicia toda vez que sigue siendo el ordenador del gasto en la administración municipal y podría usar a los funcionarios para obstruir.

Y señaló “doctor Carlos Mario Álvarez cuando usted firmó los pagarés le vendió el alma al diablo y puso en riesgo su libertad por su actuaciones como candidato y luego como mandatario de la ciudad de Armenia”

En cuanto al peligro para la sociedad el juez afirmó “los delitos de corrupción que la fiscalía imputo al alcalde son más graves que un ladrón callejero y afecta a la sociedad en general”

Por su parte el abogado del alcalde, Iván Cancino quien intervino antes de la decisión dijo que la fiscalía presenta varias falencias en el proceso investigativo y no probó los delitos imputados ni mucho menos la inferencia razonable para la medida de aseguramiento carcelario

El reconocido jurista agregó “la investigación de la fiscalía no alcanza ni el 10% que se necesita para solicitar la medida de aseguramiento intramural, es más las obras por las cuales es investigado e imputado el alcalde van en el 46% es decir mucho más de lo que se demuestra en esta investigación”

Y añadió “una vez más se prueba la teoría que en este país se están capturando para investigar y no investigar para capturar”

El profesional del derecho con respecto al lavado de activos señaló “aquí cabe perfectamente lo que he llamado tesis de lo absurdo para tipificar el lavado de activos, si la fiscalía no probó que el alcalde lavó dineros o los transformó es decir no existe la tipicidad del delito y cito esta frase de José Ingenieros “nadie piensa donde todos lucran, nadie sueña donde todos tragan” y Carlos Mario soñó y pensó por Armenia y los que tragaron están privados de la libertad”

Cancino dijo que el testimonio e interrogatorio del señor Francisco Javier Valencia esposo de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia que aceptó cargos y hoy está detenido es una retaliación por todo lo acontecido, aunque reconoció que el alcalde si firmó los pagarés pero “no se demostró por parte de la fiscalía para que, porque aunque se dijo por parte de la fiscalía que eran 6.000 millones la verdad es que solo son 3000 millones de pesos como lo testifico el contratista en sus testimonios que no pudo justificar o que solo dijo que entregó a concejales, diputados y demás que no suman 90millones y los restantes donde están”

A pesar de estos argumentos el juez determinó en primera instancia enviar a la cárcel al alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, por esta razón el abogado Iván Cancino apeló la decisión que ahora la resolverá un juez de conocimiento.

