Lunes 7 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Hoy se espera que un juez defina si el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez es enviado a cárcel o dejado en libertad, en el proceso en el que fue imputado por cuatro delitos contra la administración pública por el escándalo de la valorización y porque al parecer parte de estos recursos fueron utilizados para su campaña política.

La fiscal auxiliar encargada del caso Adriana Alexandra Posada durante la audiencia del viernes dio a conocer que una fuente no formal les informó que el mandatario al parecer habría solicitado asilo político en Canadá y por ese y otros argumentos solicitó la medida de aseguramiento carcelario.

El abogado del alcalde el reconocido Jurista Iván Cancino solicitó aplazamiento de la audiencia para poder controvertir las pruebas de la fiscalía hasta mañana martes, pero el juez cuarto penal con función de control de garantías solo accedió para que la diligencia judicial se retome hoy a las 8 de la mañana.

Una de las pruebas de la fiscalía fue el video aportado por Francisco Valencia esposo de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia sobre la reunión que se llevó a cabo en su apartamento el 19 de agosto del 2015 donde al parecer se firmaron los 4 pagarés por 1000 millones de pesos, en la grabación se observa al entonces candidato hoy alcalde firmar unos documentos que serían los pagarés.

La Procuraduría busca determinar la responsabilidad de los concejales de Armenia en el año 2014 que votaron a favor de la valorización, pues no se descarta el inicio de procesos disciplinarios.

El procurador regional encargado Diego Trujillo dijo también que ya se inició indagación preliminar al contralor de Armenia James Medina Urrea, para descifrar si hizo o no el respectivo control fiscal al proceso de la valorización, más aún cuando el contralor presentó hace poco un documento con el que se declara impedido para investigar a la ex alcaldesa Luz Piedad Valencia, por la cercanía y familiaridad que tienen con la familia de la ex mandataria.

Este miércoles se reunirá la junta directiva de la CRQ para definir que va a pasar con la dirección de la autoridad ambiental toda vez que el director John James Fernández fue inhabilitado 11 años para ejercer cargos públicos por parte de la procuraduría en segunda instancia.

El profesor Luis Carlos Serna integrante de la junta directiva de la CRQ dijo que hay intereses por parte de la gobernación en torno a la dirección de la corporación y por eso recuso al delegado del gobernador el secretario de agricultura Carlos Soto y al delegado del Presidente Diego Felipe Urrea no solo por intereses sino por presuntamente estar inhabilitado

Sobre esta denuncia Diego Felipe Urrea habló con Caracol Radio y dijo que si bien tuvo contratos con la CRQ en años anteriores eso no lo inhabilita, y sobre que su señora madre trabaja en la corporación, él se declaró impedido y eso tampoco lo inhabilita, reconoció que si entabló dos demandas contra el actual director de la CRQ por su elección.

En los últimos tres meses, se han presentado tres explosiones en los municipios de Armenia y Circasia en el departamento del Quindío en hechos aislados que preocupan a las autoridades.

El último caso se presentó el pasado viernes 4 de mayo en la noche en el barrio Nuevo Armenia donde un artefacto explotó y dejó como saldo seis personas lesionados entre ellos dos menores de edad que fortuna no revistieron más gravedad.

El comandante de la policía, Coronel Luis Hernando Benavides dijo que aunque son casos aislados se preocupa esta situación de explosiones de bajo poder en el departamento, hasta el momento no hay pistas de móviles y autores en ninguno de los tres explosiones.

La Sijín de la policía investiga un homicidio que se presentó el fin de semana en Armenia, donde falleció William de Jesús Buitrago de 35 años de edad luego de no resistir la gravedad de una herida con arma blanca que recibió en el pecho, la víctima fue atendida en el hospital del sur.

En un caso al parecer de intolerancia murieron el soldado Juan Daniel Jamauca y el Cabo Primero John Fredy Ferraro Escobar integrantes del batallón de Alta Montaña número 10 adscrito a la tercera división del ejército, hechos que se presentaron en el municipio de Sevilla en el Valle del Cauca por disparos entre ambos soldados, la fiscalía y la unidad militar adelantan las investigaciones.

El CTI de la fiscalía y la policía del Quindío desarticularon en este departamento una peligrosa banda delincuencial denominada “Los parceros” dedicada al delito de tráfico de estupefacientes en el municipio de La Tebaida, siete personas fueron capturadas

A propósito de la entrevista de la W Radio al ciudadano Cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, quien dijo que estuvo en el Quindío preparando un atentado contra el máximo jefe de las Farc Timochenko y que no se descartaban ataques contra el candidato Gustavo Petro, quien este miércoles estará en Armenia... Hablamos con el secretario del interior Héctor Alberto Marín quien aseguró que aquí se cuenta con todos los protocolos de seguridad activados y coordinados entre la policía, El ejército y la CTI de la Fiscalía.

En Armenia, una mujer que conducía un bus de transporte escolar no solo llevaba sobrecupo con 30 niños sino que además se accidento al evitar un puesto de control, el vehículo fue inmovilizado y a la mujer le fue suspendida su licencia de conducción.

El jefe de pronósticos del Ideam Cristian Euskategui dijo que las precipitaciones en el eje cafetero se mantendrán y aumentarán en los próximos días como parte de la primera temporada normal de lluvias, explico que 20 de los 30 días del mes de mayo son de precipitaciones.

Según la unidad departamental de la gestión del riesgo en lo que va corrido del año han atendido 21 derrumbes en el Quindío que han afectado especialmente las vías rurales de los municipios de Calarcá, Armenia Circasia, Córdoba y Pijao

Desde la secretaria de familia del Quindío lamentaron que como en el resto del país haya un incremento de casos de abuso sexual contra los menores de edad, donde los más afectados son los niños y los principales victimarios son familiares cercanos.

12 meses durará la construcción del nuevo hospital San Vicente de Paúl del municipio de Circasia cuya inversión es de 9218 millones de pesos del ministerio de salud.

El Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, adelanta acciones que permitan reactivar el servicio de aseo en más de 60 instituciones educativas en Armenia luego de que el proceso de contratación se declaró desierto.

Julián Ortega Sánchez, director de Bienes y Suministros, explicó que como plan de choque, las instituciones educativas trabajan con el personal de servicios generales cubriendo las necesidades de aseo, De igual forma vienen implementando actividades de contingencia para atender el servicio en los Centros de Desarrollo Comunitario, Casa de Justicia, Casa de la Juventud, Centro Administrativo Municipal, entre otros.

Desde hoy, los pagos a Empresas Públicas de Armenia, EPA se efectuarán en el Centro Comercial del Café.

En Deportes, Caciques del Quindío se coronó campeón de la copa de Las Américas de Fútbol de Salón luego de derrotar 3 a 1 en la final a Visionarios en Sincelejo, Giovanni Galindo presidente de Caciques en diálogo con Caracol Radio agradeció el apoyo de las autoridades, los medios de comunicación y los seguidores del equipo con sede en Calarcá

En deportes, la delegación quindiana de BMX, logró 11 medallas, 2 de oro, 7 de plata y 2 de bronce en las válidas 5 y 6 de la Copa Nacional de BMX disputadas en Barrancabermeja donde nuevamente brilló Silvana Muñoz que alcanzó las dos medallas de oro en su categoría.

Hoy estará en Armenia el candidato a la presidencia de la república, German Vargas Lleras que visitará desde las 4 de la tarde los municipios de Quimbaya, el corregimiento de Barcelona en Calarcá y el municipio de Circasia

