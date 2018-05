Alarma en Risaralda por muertes de niños en resguardos indígenas

Las autoridades de Risaralda encendieron las alarmas por las cifras de muertes de menores, por diversas causas, dentro de los resguardos indígenas, que habitan zonas aledañas entre este departamento y Chocó.

En todo el 2017 los menores que fallecieron por alguna complicación médica fueron de 18. Este año las cifras oficiales dan cuenta de 9, es decir que sin que se haya llegado a la mitad de año, la cifra ya está en el 50%. Sumado a esto la cifra oficial no concuerda con la que reportan los líderes indígenas que es de 12.

La Secretaria de Salud Departamental habla de una reducción en estas cifras y asegura que en los primeros cuatro meses del 2017 la cifra de niños muertos era de 13.

Tanto la Secretaría de Salud de Risaralda, como los líderes de esas comunidades indican que los pequeños fallecidos son de edades entre los 0 y los 12 años.

Sobre las causas de muerte de estos pequeños Hoyos expresó que han encontrado un caso de desnutrición y que en los demás hay complicaciones como infecciones respiratorias, ya que esa es una zona húmeda, infecciones diarreicas crónicas por la falta de agua potable y mal manejo de basuras y residuos.

La secretaria de Salud manifestó que desde el 2016 vienen trabajando en unas mesas y tienen compromisos específicos con cada población agregó que los niños mueren porque no reciben atención médica.

“Las muertes de los niños se dan por falta de cuidado, ya que no asisten a los centros asistenciales oportunamente. Necesitamos trabajar de la mano con el médico jaibana para que no haya complicaciones. Que el jabana pueda llegar al hospital con el menor y así no llegue con las complicaciones y que ya no haya nada que ver”, puntualizó.

Rodrigo Canabara líder de esas comunidades manifestó que le están pidiendo a gritos a los gobiernos regional y nacional que haga inversiones sociales dentro de sus territorios, como psicólogos y enfermeros auxiliares, ya que solo tienen cuatro enfermeros y no dan abasto.

Canabara aseguró que la cifra de niños por muerte natural es de 12 y describió que la zona que ellos habitan es muy espesa, alejada del casco urbano y con abnegadas vías de acceso, que les impide llegar en corto periodo de tiempo a las zonas urbanas.

Hoyos recalcó que los indígenas tienen que ser conscientes que tienen que colaborar con las autoridades de salud, ya que ellos son los dueños de los territorios. Agregó que hay unas ventajas como que tienen técnicos ambientales indígenas y afro, que les permite sobre pasar la barrera de la lengua.

Por último hoyos señaló que las condiciones de esas poblaciones no permite que las cocinas de los comedores infantiles cumplan con las normas de higiene, ya que los pisos son de tierra, los mesones de madera no lavables, entre otros.

Estas cifras de niños por muerte natural son sin contar las que entregan en los resguardos por suicidio. El líder de esas comunidades asegura que van 10 suicidios y que los menores son de edades entre los 12 a 17 años.

Canabara pidió que para evitar más muertes por estas causas necesitan urgente de atención con psicólogos.

