Cartageneros han manifestado poco interés en salir a votar

Orlando Oliveros, analista de Caracol Radio, entregó sus sensaciones de las primeras horas de las votaciones en Cartagena en las que se evidencia una baja afluencia de electores en los puestos.

Según Oliveros, "hay desesperanza entre los cartageneros, resignación, porque entienden que las elecciones sólo sirven para perpetuar las clases políticas que tradicionalmente han arruinado a la ciudad".

A pesar que no hay denuncias en los registros del ministerio del interior sobre delitos electorales, Oliveros considera que esto no es señal de que no estén ocurriendo. "Es algo tan habitual, tan común, que se ha vuelto un ingrediente más del panorama electoral, a la gente no le es extraño ver la compra de votos, las movilizaciones, el proselitismo en el mismo día de elecciones", añadió Oliveros.

Finalmente dijo que vender el voto es vender "la vida misma" e invitó a los cartageneros a votar aunque el panorama en las urnas siga siendo de soledad, de abstención.

