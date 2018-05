Por amenazas Iglesia católica se retira de intermediación de bonos del PMA

El Programa Mundial de Alimentos PMA de las Naciones Unidas que apoya a las personas más vulnerables en todos los países con el fin de contribuir a la erradicación del hambre y la pobreza, está entregando recursos en la zona de frontera mediante bonos por un valor de 96.000 pesos que solo pueden ser canjeados por alimentos en una cadena de supermercados que tiene un convenio vigente.

Sin embargo la expectativa que ha generado la entrega de este beneficio en población colombiana y venezolana que habita en Cúcuta, ha desatado múltiples problemas para instituciones que se han contribuido en esta causa de manera voluntaria.

El sacerdote Francesco Bortignon quien lidera la comunidad católica Scalabriniana en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que la situación se ha salido de control por que las personas han llegado al punto de amenazar a sus misioneros acusándolos de favorecer a otras comunidades para la entrega de estos bonos.

“Nos toca cerrar el programa en la iglesia de la Dolorosa en el terminal de busetas de Camilo Daza, habrá ningún servicio por que toco suspender este programa por seguridad hasta nuevo aviso, hay muchas personas que se están aglomerando sin aceptar la programación y prácticamente llegando al punto de amenazar e insultar, ellos nos acusan a mí y las personas que colaboramos gratuitamente que nosotros somos los que favorecemos o escogemos a los beneficiarios, nosotros solo hemos sido intermediarios” dijo el jerarca de la iglesia católica.

De igual forma una de las cadenas de supermercados que recibe el canje de este bono y entrega los alimentos, ha emitido un comunicado en donde de igual forma aclara que solo tienen un convenio para esta labor y que no tienen ninguna injerencia en la asignación de este beneficio a la comunidad vulnerable.

El PMA desarrolla intervenciones para mejorar la vida de quienes no tienen la capacidad de producir suficiente comida, o no tienen los recursos para obtener los alimentos necesarios para ellos y sus familias en to do el mundo.

