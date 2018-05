Campesinos abandonan sus tierras, sin dejar huellas: Personero de Hacandí

Y aunque no es extraño ver casas vacías en las veredas del Catatumbo por la violencia, lo que sí está llamando la atención de las autoridades, es que esos campesinos que antes habitaban estas viviendas estén desapareciendo sin dejar rastro alguno, como lo señaló el personero de Hacarí, Diogenes Quintero.

"En toda la región se están presentando desplazamientos gota a gota, uno a uno y algunos son registrados por las personerías y las Defensorías, pero muchos de estos no están siendo registrados. Nos estamos dando cuenta de que las casa están solas en los corregimientos, en las veredas y no sabemos el paradero de esas personas, gente que ha salido del territorio, por temor, y son casos que no se han registrado", señaló Quintero.

Por su parte la personera del municipio de Convención, Karen Duarte, indicó que la llegada de desplazados de otras regiones del Catatumbo en búsqueda de ayudas es constante.

"Obviamente la zozobra sigue en la parte rural y a raíz de esto si tenemos que muchas personas de las veredas han llegado al casco urbano. Continúan los asesinatos y todavía no tenemos la tranquilidad que quisiéramos tener", señaló Duarte.

En promedio en un municipio como Convención, según cifras de la Personería, llegan en promedio 30 desplazados pidiendo solución a su situación, hechos que han desbordado la capacidad de atención de estos pequeños pueblos.

