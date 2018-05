Así se vive en un refugio para desplazados del Catatumbo

Es el albergue de Ocaña, donde el coliseo del municipio fue acondicionado con 340 carpas y donde se alojaron al principio de la crisis humanitaria, 107 familias con 163 menores de edad.

"Al vernos que no había comida, no había trabajo, no había alimentos para los niños, que íbamos a hacer, nos acercamos a la ciudad de Ocaña que es una de las principales, a pedir ayuda. Yo salí de la vereda mía que son 96 personas", narró *Daniel, uno de los cientos de desplazados que llegó aquí con su familia a pedir ayuda del Estado.

Además señaló cuál fue su experiencia en este lugar de tránsito temporal. "Ya la comida la están mejorando, le estamos agarrando la costumbre, y nos han entregado unos kits de aseo y alimentación", señaló.

Y es que para *Sandra, mientras carga a su hija en los brazos, llegar a este sitio fue una bendición, pues por su condición de madre lo único que quería era proteger la vida de sus hijos.

"Los locales están cerrados, la gente está aguantando hambre porque no hay donde comprar y los que tienen tienda no se atreven a abrir por miedo", señaló.

Por su parte William Pacheco, de la Unidad de Gestión del Riesgo de Ocaña, aseguró que en este sitio temporal de alojamiento se le garantiza la comida, la dormida, la salud y las necesidades básicas a los desplazados.

"Tienen todas las condiciones, la alimentación, desayuno, almuerzo, comida, refrigerio en la mañana, tarde y noche y servicios básicos de salud", indicó.

En un principio fueron instaladas en este albergue temporal 304 carpas, hoy poco a poco se comienza a desocupar porque sus huéspedes han preferido seguir su camino.

Algunos de los desplazados buscan otras zonas, diferentes a sus pueblos, para iniciar una nueva vida alejada de la violencia y la confrontación armada.

