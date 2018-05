Flamenco Bolívar, municipio lleno de talento, teatro y deporte

Eder Manuel Berrio Berrio, Ganador del Premio India Catalina como Mejor Talento Infantil 2018, por su participación en la telenovela “Déjala Morir”, la Niña Emilia, visitó el Centro Administrativo Departamental – CAD, sede de la Gobernación de Bolívar y compartió con los funcionarios de la Secretaría de Educación su experiencia y el significado de ganar este premio para la comunidad educativa de Flamenco, corregimiento de Maríalabaja, Bolívar.

El secretario de educación (e) de Bolívar, Robinson Casarubia Cardona, lo recibió para felicitarlo y escuchar las necesidades de esta comunidad, y en nombre del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, buscar soluciones viables para mejorar la educación en ese corregimiento.

”Para nosotros es un orgullo que un estudiante de una institución educativa del departamento, sea el ganador de este gran premio. Esto demuestra que el talento de Bolívar es grande, toca brindar las herramientas para que nuestros jóvenes puedan desarrollarlo y mejorar su calidad de vida. Eder es un ejemplo para muchos y nuestro gobernador, Dumek Turbay Paz, está incrementando los esfuerzos para que, por medio de las estrategias educativas que estamos implementando, cada rincón de Bolívar cubra las necesidades de los estudiantes”, aseveró Casarubia Cardona.

Eder Manuel Berrio Berrio es estudiante de la Institución Educativa Técnico-Agropecuaria de Flamenco y no olvida el día que la comunidad educativa lo recibió con cánticos y aplausos, después de obtener el galardón. “Para mis compañeros esto fue un gran logro, se sienten felices, igual que yo. Ahora soy más responsable, he mejorado mucho académicamente y de verdad que me ha cambiado la vida satisfactoriamente”, dijo el estudiante actor bolivarense.

Este joven Maríalabajense sueña con continuar su vida académica estudiando en una prestigiosa escuela de actuación, y es consciente que con este reconocimiento, por su gran talento, se abren muchas puertas para poder alcanzarlo, ayudar a su familia y a su comunidad.

Del mismo modo, el licenciado Ronald Silva Paz fue la persona que descubrió el talento de Eder Berrio y lo acompañó en este proceso. “Este sueño comenzó cuando nos invitaron al festival de teatro de Arjona, después Eder hizo el casting y quedó.

En Flamenco tenemos un proceso de actuación en el cual miramos el talento de los chicos y creamos un grupo. En estos casos lo único que se necesita es la oportunidad, Eber es un ejemplo a seguir, ahora él es visible y puede llegar donde otros no, llevando a todos los niños de Marialabaja con él”, concluyó el educador.

