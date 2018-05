Familias en Acción restablece derechos a niño con discapacidad en Cartagena

Lisbeth Ozuna es madre cabeza de hogar, con dos hijos; uno de ellos es Jorge David, quien tiene 7 años de edad y padece de parálisis cerebral asociada con una microcefalia.

A pesar de esta situación, el menor de edad no contaba desde hace un año con el incentivo que ofrece el Programa Más Familias en Acción a sus beneficiarios, debido a que no ha tenido acceso a un centro Especializado.

Pero luego de varios esfuerzos, ires y venires, un día se acercó al programa requiriendo una información sobre los pagos. Pero para sorpresa suya en esos momentos se estaba realizando una jornada especial de atención para los beneficiarios con discapacidad en la Fundación REI.

Lo que permitió que a Jorge David, le dieran un cupo en la Fundación y de esta manera pudiera regresar de nuevo a una escuela especializada.



“Me siento muy agradecida con el programa porque hacía más de un año mi hijo no recibía el incentivo, se le había suspendido porque primero no estaba en ninguna escuela y adicional a esto estaba registrado en los control de Crecimiento y desarrollo. Un día me acerque al programa y allí me ayudaron para que Jorge David no solo recibiera el incentivo. Hoy también está asistiendo a la escuela” afirmó Lisbeth Ozuna.



Hoy, a Jorge David se le restableció el derecho a la educación y al incentivo, un logro más del programa.

“Agradecemos a la Fundación REI, por apoyarnos en darle esta oportunidad a Jorge ya que de esta manera podrá recibir su incentivo.

Comentarios