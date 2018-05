Hoy se define si dictan o no medida de aseguramiento para alcalde Armenia

Hoy se define si envían a la cárcel o no al alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez investigado por el presunto detrimento con la valorización.

A las 8 de la mañana se realizará en el palacio de justicia de esta capital la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez capturado el domingo 29 de abril, por estar relacionado con el escándalo del presunto detrimento de 20.000 millones de pesos de la valorización, de los cuales y con base en lo que ha dicho la Fiscalía, fueron al parecer utilizados para financiar campañas políticas.

Esta semana se desarrolló la audiencia de imputación de cargos en donde la fiscalía señaló al mandatario por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, delitos que no aceptó el alcalde de la capital del Quindío.

Recordemos que por este caso también está privada de la libertad la ex alcaldesa de Armenia y ex candidata al senado por el partido Liberal Luz Piedad Valencia, su esposo y tres ex funcionarios más.

