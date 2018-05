Me equivoqué y pido perdón a los colombianos, admite Víctor Manuelle

En una carta al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el cantante puertorriqueño Víctor Manuelle, reconoció sus errores en la canción Amarte duro, y confesó que no tuvo mala intención en ofender a los colombiano, y mucho menos a la ciudad de Medellín, donde ha recibido mucho amor.-

Agradeció al alcalde Gutiérrez que haya iniciado su carta de reclamo confiando en la buena fe del artista en la producción de esas canciones, y también admite: “acepto que lo que dice la canción no es agradable y aunque no llevara ninguna mala intención, me equivoqué y le pido disculpas a usted y a todos los colombianos que pudieron sentirse ofendidos”.

En otro aparte se lee: “Ya tomé cartas en el asunto e hice una nueva versión donde se corrigen ambos errores graves. Asumo toda la responsabilidad y me disculpo nuevamente, es de humanos equivocarse y de sabios pedir perdón”.

También le pidió al alcalde Federico Gutiérrez: “deme la oportunidad y publique mis disculpas en sus redes, ya que llegaría a más personas y su respeto y credibilidad me ayudarían mucho a que Medellín entienda que estoy completamente arrepentido y avergonzado con los sucedido”.

Comentarios