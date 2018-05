Asamblea propone a Gobernación ceder a Medellín las acciones en Savia Salud

El futuro de la Eps Savia Salud generó un choque de opiniones entre sus socios: el Gobernador, Luis Pérez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la Caja de Compensación Familiar Comfama, pues estos dos últimos tienen posturas opuestas, el mandatario seccional e insiste en salvar a la empresa de servicios de salud del régimen subsidiado.

El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, ha insistido en sus propuestas, primero de enajenación o venta de las acciones de la administración departamental en la EPS o liquidarla debido a los altos costos de la operación, las pérdidas que acumula mensualmente y que hoy superan un Billón de pesos.

Frente a esta encrucijada, el diputado en la Asamblea Departamental, Norman Correa, le propuso al gobernador entregar las acciones que tiene en Savia a favor del municipio de Medellín y de paso se hace a un lado sin seguir actuando como juez y parte en el asunto.

“En este caso se puede generar un choque de trenes entre la alcaldía y la gobernación y para evitar ese choque propongo que a título gratuito la Gobernación enajene las acciones en Savia a favor del municipio de Medellín con eso la EPS no se liquida y seguiría siendo pública y la gobernación no seguiría siendo juez y parte porque eso no se ve bien”, dijo el diputado Correa.

Explicó que en la actual crisis financiera en la que está la Eps del régimen subsidiado, la Asamblea no puede aprobar la enajenación de acciones a título de venta, solo podría hacer en caso gratuito.

“No sabemos quién quiere comprar y frente a eso la Asamblea ha sido cauta, primero necesitamos los estudios y la información de la banca de inversión para tomar una decisión en consecuencia”, puntualizó el señor Correa.

