10 mil millones pierden camioneros por cierre en vía a la Costa

Los cuatro días que completa el cierre en la vía Tarazá – Caucasia, le ha dejado millonarias pérdidas al sector transportador las cuales, según Felipe Muñoz Monroy, director de gestión gremial de ATC, alcanzarían los 10 mil millones de pesos.

De acuerdo con el dirigente gremial en la zona de cierre solo quedan transportadores de leche porque los demás, que se encontraban en el sitio esperando que se habilitara el paso, decidieron tomar el desvío por la zona de Urabá, aunque eso les representara hasta 10 horas más de viaje.

“Los transportadores siguieron moviendo la carga por la vía de Urabá; se siguieron movilizando el promedio de los 3 mil vehículos diarios; el Invías dijo que ya tenían maquinaria para comenzar los trabajos”, explicó el señor Muñoz.

Además expresó su malestar porque en las últimas horas se conoció que los predios, en los que está construida la vía afectada, sí son propiedad del Estado, exactamente de la Agencia Nacional de Tierras.

Explicó que la excusa era que la vía no era intervenida porque los predios le pertenecían a un particular y en ese sentido calificó de incompetente al director territorial del Invías porque no investigó realmente quien era el propietario de ese tramo.

“Si desde el 22 pasado hubiesen atendido la novedad y el territorial del Invías hubiera hecho esta investigación se habría evitado esta situación, es inconcebible que el director Nacional del Invías tenga que venir hacer el trabajo del territorial”, dijo Felipe.

