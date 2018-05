Disidencia de Farc sigue con el narcotráfico en el Catatumbo: Vargas Lleras

Durante su actividad política en Norte de Santander el candidato German Vargas Lleras, se mostró preocupado por la actual situación de violencia que tiene la zona del Catatumbo, especialmente con la disidencia de las Farc que está haciendo presencia en esta región y busca retomar los espacios y negocios ilícitos que abandono esta guerrilla.

“Llegué muy preocupado por la situación de violencia que se ha aumentado enormemente en el Catatumbo, es que la presencia de los grupos ilegales sigue muy vigente, más de 100 homicidios han tenido lugar en estos días, como es posible que el frente 33 de las Farc que se desmovilizo este reagrupándose, se está disputando el negocio del narcotráfico con el Ejército de Liberación Nacional, como es posible que los cabecillas de esas organizaciones sigan gozando del refugio en territorio venezolano, el Catatumbo está plagado de coca y la indolencia del país es muy grande” dijo el candidato.

Vargas Lleras reveló que ha recibido amenazas en su contra durante su actividad proselitista para llegar al primer cargo del país, por lo que ya se tomaron medidas en su esquema de seguridad para poder contrarrestar cualquier ataque que este planeado en su contra.

“Si he recibido alguna información y hemos tomado precauciones, pero yo a lo largo de mi vida he estado siempre sometido a amenazas, no he carecida de la adecuada protección del estado y la tengo, lo único es reforzar las medidas de seguridad” afirmó.

El Candidato de igual forma lamento la dimisión de Vivían Morales en la contienda presidencial, además que crítico el atraso que tienen algunos proyectos viales en Norte de Santander.

Vargas lleras recorrió Ocaña, Cúcuta y Los Patios en su campaña, al final cancelo su llegada a Pamplona por problemas climáticos.

