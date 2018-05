Alcaldes del Catatumbo piden mantener intervención en seguridad

Los alcaldes del Catatumbo reclamaron al gobierno nacional mantener la intervención directa en materia de seguridad y atención social para esa región.

Los mandatarios sostuvieron que el temor y la zozobra en la zona se mantiene porque “la confrontación persiste, el Eln y el Epl siguen en su disputa territorial y esto está provocando el masivo desplazamiento, las comunidades siguen abandonando las zonas rurales donde se mantiene la violencia” dijo uno de los mandatarios a Caracol Radio.

Otro señaló que “hoy no hay garantías para que la población civil retorne de donde salieron, no quieren abandonar los refugios, otros llegan a los cascos urbanos y nosotros no tenemos como soportar esta atención humanitaria por la limitante de recursos”.

Mientras tanto otro burgomaestre señaló que “lo que se espera es que los anuncios de la Vicepresidencia puedan materializarse, nos mandan hacer proyectos, nos anuncias inversiones pero esto se queda en el camino, porque luego no nos avalan los proyectos y la demanda de necesidades en esta zona sigue acumulándose”.

Los alcaldes del Catatumbo proyectan en la capital del país una reunión con el alto gobierno para revisar las acciones que se han trazado desde el Puesto de Mando Unificado y como avanza la aplicación de ellas.

Las autoridades civiles se muestran preocupadas por las muertes selectivas que se vienen generando en las zonas urbanas luego de levantarse el paro armado en esa zona del departamento.

