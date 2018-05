Ni el testimonio de alias “Visaje” lo salvo de 57 años de prisión

El 31 de mayo de 2011 inició la historia que hoy tiene tras las rejas a un estudiante de derecho.

Una masacre registrada en el corregimiento Juan Frío en Villa del Rosario se convirtió en el principio del fin para el universitario, Alfirio Nieto Coronel, quien fue capturado el mismo año por un múltiple crimen cuando las autoridades allanaron una vivienda en el barrio Aguas Calientes.

En ese momento, el joven se encontraba acompañando a su suegro en una celebración de cumpleaños “se quedo almorzar ese día, la Policía llega realiza un registro de allanamiento y capturaron a todas las personas que habían en esa casa, se los llevaron a todos y los condenaron por esa masacre simplemente por el hecho de la presencia física de estar allí con otras personas que si habían cometido la masacre…” expresó, el Abogado defensor, José María Peláez.

En medio de los recursos legales interpuestos, las autoridades mantuvieron su decisión “condenaron a este muchacho a 56 años de prisión tan solo por la presencia física de estar en un lugar equivocado, las decisiones jurídicas que se están realizando son múltiples, tenemos una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, se le está solicitando a la Defensoría del Pueblo la intervención y la tercera a la Procuraduría General, se le está pidiendo la investigación a los funcionarios que cometieron los errores judiciales y lo más importante se va a interponer ante la Comisión Interamericana de DDHH una solicitud de medidas cautelares para que a nivel internacional intervenga sobre el proceso y se logre la solución del mismo…” dijo el apoderado.

El Abogado, indicó que la justicia no ha tenido en cuenta las versiones de ex cabecilla de la organización delincuencial, “Los Urabeños”, en aquel entonces “quien era el jefe de los Urabeños para esa época, el señor, Cristian Palencia González, alias “visaje” confesara la realidad del caso, El aseguro en el año 2017 en una entrevista voluntaria y jurada que como organizador máxima de esa masacre que el señor, Alfirio Nieto Coronel, no había participado, se le mostraron las fotografías correspondientes a Alfirio Nieto Coronel y dijo que no lo conocía y que ese muchacho no hacía parte de la organización criminal de los “Urabeños” aseguro que por un error judicial se llevaron a todas las personas que estaban en la casa aun cuando solamente dos de los que estaban ahí eran los participantes de esa masacre…”

Agregó, que compulsaron pruebas a la Corte Suprema de Justicia donde se demostraba que a la misma hora en que estaba ocurriendo la masacre en Juan Frío, Alfirio Nieto Coronel, estaba jugando un partido de futbol en su barrio Aguas Calientes “pero al margen de eso, El nunca debió ser condenado por que de conformidad con la ley colombiana para que una persona pueda ser condenada por ocho delitos como este caso, se le debe especificar que hizo, cuando y como lo hizo, a pesar que no se cumplieron las exigencias de la ley colombiana se condenó injustamente a esta persona…”

Siete años en prisión, cumple ya Alfirio Nieto Coronel, “El confía aun en la justicia colombiana y sabe que su inocencia va a salir adelante, sus padres tienen muy escasos recursos económicos y por eso algo que resulta increíble con el trabajo de Alfirio Nieto Coronel, en la misma cárcel y con lo que muy poco que gana, los ayuda a mantenerse, continuo estudiando en prisión y se graduó en tecnólogo financiero…” señalo el apoderado.

Esperan ahora la respuesta de la Corte Interamericana de DDDHH que permita demostrar su inocencia y su regreso a la libertad.

