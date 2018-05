Perdí mi hijo en un aborto por culpa de la violencia: víctima del Eln y Epl

"Yo perdí a mi bebé a causa de la violencia que se vive y además me tocó dejar a mis otros cuatro hijos allá solos con el papá, y no se todavía el rumbo de ellos porque es que no dejan entrar ni dejan salir, el que salga lo declaran objetivo militar", *Yolanda.

"En un hostigamiento que le hicieron a la Policía, mi niño al escuchar la balacera que se armó en el pueblo, que duró como cinco minutos, a él le dio un ataque de crisis, de nervios, estaba lavado todo el cuerpo, él estaba llorando, y por el ruido de los helicópteros y de los disparos más nervios le daban", *Mónica.

"Nosotros nos sentimos muy amenazados con el ELN y el EPL, tenemos temor constantes, vivo llorando, no duermo tranquila, me quiero ir, tengo demasiado miedo, me quiero, tengo temor por mi familia porque los que salen les dan de baja" *Sandra.

"Yo en este momento no necesito un médico, necesito un sicólogo, mi sufrimiento hoy es un sufrimiento psicológico, porque hoy en día llegan audios donde dicen que nos vayamos para los cascos urbanos porque el que quede en medio de esta confrontación no respondemos", *Alberto.

Estos son algunos de los testimonios de los más de 9500 desplazados que ha dejado la reciente ola de violencia, en los 11 municipios del Catatumbo por enfrentamientos entre el ELN y los Pelusos o EPL.

Para el caso de *Yolanda, una mujer que vive del campo, madre de 4 hijos y que esperaba a su 5 hijo, aseguró que a este último lo perdió por la violencia en el pueblo donde vivía y porque cuando pidió que la dejaran salir por una complicación médica con el embarazo, nadie la quiso llevar por miedo a represalias de los grupos al margen de la ley.

"Ellos (grupos al margen de la ley) habían decretado un paro armado y el que no lo acatara lo asesinaban, cuando yo me enfermé nadie me quiso llevar y por eso perdí a mi bebé, al que más tenía anhelo de entregarle mi amor", señaló.

*Mónica en su caso indicó que tomó la decisión de irse del Catatumbo a buscar suerte en otra región del país, porque donde está no le puede brindar un futuro a su familia.

"Nos tocó aprovechar los tres días que hubo de corredor humanitario para salirnos de las fincas. Y llegar a los pueblos a buscar como nos pueden colaborar. Me tocó dejar a mi esposo y a mi otro hijo, yo me vine con el otro niño para evitar que le hagan daño, de nada nos sirve tener otros cultivos como café si no nos dejan cosecharlo".

Los nombres de las personas que entregaron sus testimonios durante el recorrido que hizo Caracol Radio a la región del Catatumbo, fueron cambiados por su seguridad, pues aseguraron que la situación en la zona aún es crítica por la presencia del ELN y Los Pelusos.

