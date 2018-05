Catatumbo: violencia, muerte y miedo

El viaje a la región del Catatumbo comienza con vallenatos, que es la música que se escucha en buses, camionetas, vehículos, heladería viviendas y demás negocios de esta zona del país, región que está bañaba con múltiples riquezas de la naturaleza.

"Rica en diversidades de animales, mucha agua, las tierras muy productivas, que todo lo que se siembra se da. El frijol, el plátano el café", indicó un campesino víctima del desplazamiento y que no entiende el porqué de la situación.

Pero es que ni estas bondades, que les ha dado la tierra sirvió para salvarse de ese mal llamado narcotráfico, ese mismo que hoy se disputa grupos al margen de la ley causando terror entre la población.

"A los profesores les da temor ir a las veredas, por miedo a contraerse con miembros de Los Pelusos y ELN, y que les hagan daño y además después de que pasó el paro hubo varios muertos", manifestó otro de los habitantes que pidió no ser identificado.

Y es que el Catatumbo está conformado por 11 municipios, Ábrego, Convención, El Carmen, EL Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, pueblos donde ni los que conocen la región se atreven a cruzar de un lado a otro por miedo a quedar en medio de un combate.

"En el reciente paro me fui por allá al lado de Convención, y no había paso y duré como unos 12 días, y no dejaban pasar porque el que pasaba le quemaban el carro o le daban plomo", añadió un taxista que se negó a pasar de un municipio a otro por miedo a quedar en medio de un combate.

Aseguran que ni la presencia de la fuerza pública los salva de ser víctimas del conflicto.

"Hay campesinos que salen a trabajar y resultan agredidos por parte de los grupos armados, ya han asesinado a varios porque los confunden de bando. La situación está muy crítica acá" manifestó otro habitante de la región.

Desde hace 18 años, época de los paramilitares, el Catatumbo no vivía una ola de violencia tan fuerte, violencia que les arrebató su paz y sus tierras, sus familias.

