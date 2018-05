Si no acabamos la corrupción, no hacemos nada por Cartagena: Jorge Quintana

El candidato a la alcaldía de Cartagena por el partido Todos Somos Colombia, Julio Quintana Sosa, invitó a los cartageneros a votar por él, teniendo en cuenta sus antecedentes inmediatos en los que denunció la corrupción durante el mandato del exalcalde Manuel Vicente Duque.

Quintana Sosa manifestó que "en Cartagena es difícil que la gente vote por un programa de gobierno, la gente no los conoce, ni siquiera los dos candidatos de las maquinarias se lo saben, porque así son, las maquinarias todos se lo hacen a la persona cuando facilitan el dinero".

Aseguró que su propuesta es simple: invertir en todo lejos de la corrupción, "porque a Cartagena le hace falta todo, de todo", dijo. Según Quintana, su gabinete será conformado por personas idóneas y serias que alejen a la ciudad de las prácticas corruptas.

"Yo me aferro a hablar contra la corrupción, porque es el mal primigenio, no habrá ninguna propuesta ni ningún presupuesto que alcance si seguimos con esta corrupción porque todo el dinero se lo llevarán los financistas. Si tú no tratas de acabar la corrupción, no harás nada por la ciudad", señaló.

A propósito de financistas, Julio Quintana manifestó que "la gente trabajadora que cree en mí ha sido la encargada de financiar la campaña, yo no me ha gastado ni 20 millones de pesos, estoy alejado de todos los partidos y no los quiero, porque todos van a salvar la plata que se les perdió por los concejales detenidos".

