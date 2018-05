‘Buenas Noches Alcalde’ finaliza sus transmisiones a los cartageneros

Momentos emotivos se vivieron durante la última rendición de cuentas en vivo realizadas en los 10 meses de gobierno del alcalde Sergio Londoño Zurek.

“Es el final de Buenas Noches Alcalde, muchísimas gracias por haberme acompañado en estos 255 días de encargo. El honor más grande de mi vida me lo ha dado Cartagena, me ha dado la oportunidad de poder servir a ustedes, a los cartageneros. El domingo dejaré oficialmente de ser el Alcalde, tendremos elecciones, un momento importante para que todos los cartageneros salgamos a votar en paz y en tranquilidad. Pensemos en el futuro, no en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones, pensemos que Cartagena nos necesita a todos, que de la división, el ataque, de la pelea nunca sale nada bueno, superemos el balde de cangrejo y salgamos adelante. Siempre es más fácil destruir que construir y bien vale la pena por esta ciudad construirla, edificarla. Son muchas las necesidades que tiene esta ciudad”, dijo.

Recordó las palabras de Jhon F. Keneddy que decía que “uno es tan rico como el pobre que tiene al lado”.

Manifestó que los más de 100 logros realizados en su administración “es una muestra que con acciones, cariño y amor podemos sacar adelante a Cartagena. Muchísimas, muchísimas gracias por el honor de darme la oportunidad de servir, gracias al señor Presidente, gracias a ustedes, a todos los cartageneros que día a día me acompañan, me animan a sacar esta ciudad adelante. Gracias al equipo, un equipo maravilloso que me ha acompañado en estos meses de encargo, a los que están detrás de cámara y delante de ellas, haciendo una labor incansable por esta ciudad que todos amamos y queremos”.

Agregó que esperaba haber servido con la dignidad y amor que los cartageneros se merecen. “Hoy me despido. Creo que estamos para grandes cosas en esta ciudad, sabemos que hay muchas cosas por delante. Les pido, con el corazón en la mano y con muchísima nostalgia que podamos seguir construyendo la ciudad de la Esperanza”.

Transmisiones en cifras:

Fueron 26 transmisiones en vivo a través de Facebook Live

Se llegó a 18 lugares en Cartagena como: Los Calamares, El Pozón, Chiquinquirá, Getsemaní, Estadio Jaime Morón, La Candelaria, Manga (3 veces), Bocana (2 veces), Parque Los Alcatraces, Bodeguita, Torre del Reloj (2 veces), Despacho (2 veces), Crespo, Las Gaviotas, Martínez Martelo, Castillo San Felipe, Tecnológico Comfenalco y La Perimetral.

Se alcanzaron más de 285 mil personas, 8.527 reaccionaron a las publicaciones, 5.262 comentarios y se compartieron 696 veces.

El primer Buenos Días Alcalde se realizó el 12 de agosto en el barrio Los Calamares y fue la de mayor alcance con 33.366 personas y la transmisión desde la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco fue la que logró más reacciones, con 1.430.

