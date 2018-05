Video: Locales vacíos, una realidad aseguran inmobiliarias

En un solo pasaje del centro de Bucaramanga, el Santander que comunica la calle 36 con el Paseo del Comercio, hay 8 locales desocupados. Es la misma imagen de otras zonas de la capital de Santander con inmuebles vacíos en los cuales se lee el aviso de "se arrienda". Caracol Radio habló con representantes de las inmobiliarias para determinar qué está ocurriendo.

Germán González Gélvez, gerente de la Alianza Inmobiliaria S.A. deja claro que este fenómeno no es una percepción; ocurre en la realidad. El ejecutivo calcula que el 10% de los locales dedicados al comercio y a otro tipo de actividades están vacíos. "No veíamos esa realidad en el pasado cercano; hay una sobreoferta de locales, pero no hay que alarmarse en demasìa", dijo.

"La economía se vio afectada por varios factores; por ejemplo, la caída de los precios internacionales del petróleo y la disminución en el gasto público. Bucaramanga es una ciudad comercial y quienes trabajan en esta actividad se han visto resentidos", explicó el gerente de Alianza Inmobiliaria.

En su opinión, "los comerciantes aguantan un poco pero llega el momento en que toca renovar el contrato con reajustes y se tienen que tomar decisiones". Sin embargo, el dirigente gremial se declaró optimista. "Soy optimista porque en el segundo semestre va a mejorar la situación tal y como dice Fedesarrollo", explicó.

