Concejales de Cúcuta piden intervención por daño constante en malla vial

El grave deterioro en el que se encuentran varios sectores de la ciudad de Cúcuta donde la capa asfáltica presenta fallas que disminuyen la movilidad además del deterioro de los vehículos, motivo al concejo de Cúcuta a realizar un nuevo control político a la secretaria de infraestructura de la alcaldía.

Se buscara conocer por parte de los munícipes el avance en la recuperación del pavimento, y además las inversiones que están contempladas dentro del valor que actualmente están pagando los cucuteños por concepto de la valorización.

Yonny Pascual Contreras Roa secretario de infraestructura de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se mantiene el contrato vigente que está mejorando este problema levantando parte del pavimento y remplazándolo con nuevo material que permite recuperar la movilidad.

“Vamos a despejar las dudas que tienen los concejales, se ha hecho todo el trabajo y vamos a rendir el informe, no desconocemos que está deteriorada la malla vial en un promedio del 80%, pero no es solo de esta administración por que el problema viene desde antes y muchos años atrás, la naturaleza no ha ayudado también por que las lluvias dañan algunos terrenos” dijo el funcionario.

Contreras Roa indico que actualmente se tiene un contrato vigente de 1.820 millones de pesos con el cual se ha hecho las intervenciones en la zona céntrica y sectores afectados por la ola invernal.

Inicialmente se había establecido el control político para el miércoles 2 de mayo, sin embargo el mismo concejo de Cúcuta le pidió al funcionario que se tuviera un cambio para realizarlo el jueves 3 de mayor por compromisos que tenía esta corporación. El control político comenzara a las 9 de la mañana.

