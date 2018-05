"A mi juicio la decisión del CNE está confirmada": Wilson Toncel

En rueda prensa ante representantes de diferentes medios de comunicación, el abogado Wilson Toncel, afirma que el candidato a la alcaldía de Cartagena Antonio Quinto Guerra, continúa habilitado para ocupar el primer cargo de la ciudad.

Ante la medida de impugnación presentada por la Procuraduría Delegada frente al concepto emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que mantiene la candidatura de Quinto Guerra, el jurista aclara: "No hay argumentos probatorios nuevos que modifiquen la decisión anteriormente tomada por el CNE".

Sobre el recurso interpuesto por la Procuraduría y la petición de nulidad, Wilson Toncel explicó: "Los argumentos de la inhabilidad ya fueron estudiados por el CNE y no hay pruebas nuevas que varíe el criterio de la mayoría; así que desde el punto de vista de la reposición en rigor debe ser confirmada".

Con respecto a la solicitud de una supuesta nulidad que seria por aspectos procedimentales y no por la causal de inhabilidad; ya que se aduce que la decisión no fue tomada por las mayorías calificadas, Wilson Toncel indicó : "El artículo 20 del Código Electoral es claro y dice que las decisiones del CNE las toman las dos terceras partes de sus miembros (en este caso son nueve) y la votación fue 6 votos de 9, lo que indica que las mayorías han decidido q no hay inhabilidad".

Además, aclara que el tema de los conjueces no altera el numero de los magistrados asignados y si así lo vieren, continúa ganando la mayoría. La nueva votación no genera un elemento útil.

“La programación del debate electoral es un acto adminstrativo que está convocado por la Presidencia de Republica y no puede ser modificado ni por la Procuraduría, ni por el Consejo Nacional Electoral”, dijo.

Frente una posible inhabilidad después de posesionado como alcalde, Antonio Quinto Guerra, indicó Toncel, el Procurador sólo puede hacer lo que está en la Constitución Politica en la Ley o los distintos reglamentos. “Tendría que el aspirante ganar y realizar una conducta diferente, para poderlo inhabilitar”.

Wilson toncel concluyó " A mi juicio la decisión del CNE está confirmada”.

