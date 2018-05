Educación y orden para Cartagena

Tuve la oportunidad de estar en Costa Rica y pude observar como existe una cultura generalizada por la limpieza y el idioma inglés. Casi todas las personas con las que me relacione manejan esta herramienta y pude percibir que sus habitantes están comprometidos con la limpieza y el orden.

Una buena formación no está solo en los estudios académicos que les brindemos a nuestros hijos, la idea de una educación es que sea integral, basada en valores y principios que les permitan desde su individualidad construir un mejor país y una mejor ciudad.

Creo que es un compromiso colectivo y no depende de nuestros recursos, depende de conciencia y amor por nuestro territorio. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena, con el acompañamiento de su junta directiva, me he propuesto una campaña a nivel de colegios para que se promueva desde temprana a edad, una cultura por el orden y la limpieza en nuestro entorno. Creo que así podremos contribuir en algo.

En cuanto a la apropiación del inglés, creo que es una gran debilidad de nosotros como habitantes de una ciudad turística. Debemos mirar la manera de generar un proceso de aprendizaje del idioma donde podamos aportar a la construcción de ciudad, una de nuestras grandes fortalezas son las oportunidades que tiene en sector del turismo, los cartageneros debemos aprovechar estas oportunidades, pero para ello tenemos que trabajar por los visitantes extranjeros que vienen a disfrutar de un turismo serio y responsable.

Por último, me despido, no sin antes invitarlos a cumplir con su derecho al voto de manera responsable y a hacerle el acompañamiento necesario al mandatario que elijan los cartageneros.

