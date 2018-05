Imputan cuatro delitos al alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez

En la sala de audiencia número 1 del palacio de justicia de Armenia se cumplió la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde la ciudad Carlos Mario Álvarez Morales.

La fiscal auxiliar del caso Adriana Alexandra Posada le imputó cuatro delitos al mandatario estos son Lavado de Activos, Peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Sobre el delito de peculado la fiscal manifestó “señor Carlos Mario Álvarez usted adquirió y transfirió dinero de actividades ilícitas como los anticipos de la valorización para su campaña política un total de 6.000 millones de pesos, y solo reportó al Consejo Nacional Electoral, CNE, 426. 826.979 millones de pesos”

En testimonio que rindió el señor Francisco Javier Valencia esposo de la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia manifestó que él era una de las personas que le realizaba aportes a su compaña y de reuniones en su apartamento, una de las ellas el 19 de agosto 2015 donde aparecen los registro de los libros del condominio Puerto Month donde se realiza la firma de los pagarés.

La fiscal reitero que “si bien el contrato 031 del 23 de diciembre del 2015 se firmó antes de usted ser mandatario, fue en su periodo 28 de marzo de 2016 cuando se realizó el desembolso del anticipo 22.929.882.547 mil millones de pesos, dineros que no fueron invertidos en las obras, porque no hubo vigilancia y control del ordenador del gasto que en este caso era usted como mandatario y por ende no debió avalar el anticipo, pero además no ejerció una vigilancia deliberada porque solo en septiembre de 2017 usted inició la denuncia de estos hechos”

En cuanto al concierto para delinquir la fiscalía señaló que el alcalde de Armenia se habría reunido con el señor Francisco Valencia esposo de la ex alcaldesa donde “concertaron para cometer delitos”

Los cuatro delitos imputados al alcalde de Armenia fue en calidad de autor y si es hallado culpable podría pagar hasta 10 años de prisión.

El alcalde Carlos Mario Álvarez no aceptó ninguno de los cargos imputados y en la audiencia manifestó “soy totalmente inocente y espero que triunfe la justicia”

El viernes 4 de mayo continuará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en el palacio de justicia de Armenia.

