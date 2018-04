Concejales piden acudir al Gobierno Nacional para 'salvar' Metrolínea

Según el concejo de Bucaramanga la situación del Sistema Masivo de Transporte, Metrolínea cada día va de mal en peor, las deudas superan los 200 mil millones de pesos y están apareciendo más demandas.

El concejal Wilson Mora señaló que las deudas en Metrolínea superan los 40 millones de pesos, "conocimos de buena fuente que uno de los operadores va a presentar una nueva demanda por 35 mil millones de pesos por el incumplimiento de un contrato que ellos licitaron, ganaron y no les han cumplido".

Indicó Mora que si en cuatro años no se paga la deuda que tiene el sistema con las tasas de interés tan altas se va a duplicar el monto. "El sistema no tiene organización pues en más de cinco meses no han contratado a los directores de Planeación, Operaciones y de Infraestructura".

Precisó finalmente que se debe acudir al Gobierno Nacional que fue el promotor del sistema para mostrarle la realidad y que ayude en una solución específica.

