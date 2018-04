Lunes 30 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Cuerpo Técnico de Investigación capturó en horas de la noche de este domingo al alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez Morales, así lo confirmó una fuente de la Fiscalía a Caracol Radio.

El mandatario fue capturado en el peaje que une a Armenia con la ciudad de Pereira, al parecer, cuando se disponía a movilizarse hacía el aeropuerto de la capital de Risaralda.

En estos momentos se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Armenia, en donde se espera se legalice su captura por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Su captura tiene relación al parecer con el proceso del escándalo de la valorización, por el que actualmente está tras las rejas la ex alcaldesa de la capital del Quindío Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y tres ex funcionarios más, por apropiarse ilegalmente, según la Fiscalía, de 22 mil millones de pesos.

La romería en los alrededores del palacio de justicia desde la media noche no se hizo esperar no solo por los medios de comunicación que se hicieron presente sino por curiosos, amigos y funcionarios de la administración municipal que no salen de su asombro

Crisis administrativa, institucional, ética y política en Armenia y el departamento del Quindío, en la última semana la ex alcaldesa de la ciudad Luz Piedad Valencia fue enviada a la cárcel por el presunto carrusel de la valorización, la ex gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado fue inhabilitada 11 años por la procuraduría y en la últimas horas fue capturado el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez investigado por varios delitos.

El mandatario permanece desde la noche anterior en los calabozos de la URI de la fiscalía en Armenia luego de ser capturado en el sector de peaje de cruces en la vía Armenia Pereira a la espera que en las horas de la mañana se realice la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Cabe recordar que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez hace un mes que estuvo en la ciudad dijo que la investigación por el carrusel de la valorización no estaba ni en la mitad y que tenían serios indicios que los dineros de este tributo habría ido a parar al parecer a campañas políticas, el alcalde de Armenia tendría que responder por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución de los exgobernadores del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio y John James Fernández López, a quienes inhabilitó por 11 y 10 años respectivamente, para el ejercicio de cargos públicos, esto por incumplimiento de normas contractuales.

El ministerio Público a través de un comunicado informó:

“En la misma decisión de segunda instancia se mantuvo en firme la suspensión a los exgerentes Johnny Alberto Rodríguez Jaramillo, de la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío), por tres meses, y Heidelman Grajales Puentes de la Empresa de Servicios Públicos, Esaquin S.A., actualmente EPQ, por seis meses.

Para el caso del entonces gobernador (e) Julio Ernesto Ospina Gómez se ordenó de oficio la caducidad de la acción disciplinaria”.

La Procuraduría General de la Nación suspendió a tres guardianes de la Cárcel Peñas blancas de Calarcá, por presuntamente maltratar físicamente a varios internos.

Se trata del capitán, Mauricio Octavio Jojoa Paz y los tenientes Benyneman Leyton García y José Manuel Quintero Ferreira quienes quedaron grabados en video maltratando con objetos, puños y patadas a varios internos del penal.

Vale decir que en medio de este caso La Procuraduría pidió a la Fiscalía General de la Nación la designación de un funcionario experto en informática o medio de grabación para corroborar las pruebas registradas en las cámaras de seguridad de la cárcel.

La alcaldesa de Calarcá pidió al Inpec dar las garantías de seguridad para el sud director de la cárcel de ese municipio, tras la suspensión de tres guardianes, por maltratar presuntamente a los internos.

Gremios de Armenia consideran que los bajos salarios para profesionales y la falta de competencias de algunos empleados influyen en las altas cifras de desocupación...

Hoy la oficina de pasaportes de la gobernación del Quindío va a atender común y corriente de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde esto a pesar de que en la administración departamental no laboran hoy.

El municipio de Pijao en el Quindío celebró la vida el pasado sábado 28 de abril al cumplir 624 días sin muertes violentas, las autoridades destacaron el trabajo articulado y la colaboración ciudadana para que esta localidad en lo alto de la cordillera sea territorio de paz y convivencia.

La policía re capturó a alias ‘chatarra’ de tan sólo 20 años de edad, uno de los hombres más buscados del Quindío, por el delito de homicidio.

El joven de 20 años de edad y sobre el que pesan tres procesos de asesinato fue re capturado en el municipio de Timbío en el departamento del Cauca cuando se movilizaba con rumbo a Ecuador para evadir el peso de la justicia, luego de haberse fugado de los calabozos de la Sijín en el Quindío.

Las autoridades investigan móviles y autores del asesinato de un adulto mayor en el municipio de Calarcá, se trata de Orlando Orozco de 75 años de edad, hechos que se presentaron en el barrio Pradera Alta en donde fue sorprendido por hombres que lo asesinaron con arma blanca

La policía sostiene que trabaja para esclarecer los hechos ocurridos en Circasia, donde se registró una explosión con un artefacto que aún no se ha determinado.

Con una marcha familiares de la mujer adulta mayor que fue asesinada la semana pasada en Circasia pidieron que no haya impunidad en el caso.

Con carteles y gritando arengas, la comunidad circasiana recorrió las principales calles del municipio exigiéndole a las autoridades que el crimen de Mariela Gómez Villegas, asesinada el 23 de abril al interior de su vivienda no quede impune, pues según Valentina Deaza Gómez, hija de la víctima, el agresor es conocido en la localidad.

El exceso de velocidad y las vías mojadas fueron los factores de dos accidentes el fin de semana en autopistas del Café en la vía Armenia Pereira donde se vieron involucrados una buseta y una camioneta

A 24 se elevó el número de suicidios en el departamento del Quindío en lo corrido del 2018, 12 de los cuales en Armenia, el último hecho se presentó en el barrio Alcázar de la ciudad donde decidió quitarse la vida Eduardo Villa Saraza, de 57 años de edad.

Atención que hasta hoy hay plazo para pagar el impuesto de Industria y Comercio en Armenia, quienes no cumplan con esta obligación recibirán sanción económica mínima 160mil pesos y tendrán registro negativo en la Dian.

Desde el Quindío, líderes de las víctimas del conflicto anunciaron un posible paro, ante los incumplimientos del estado en las políticas que atiendan sus necesidades...

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi entregó la cartografía que se necesita del Quindío, para avanzar con la actualización de los POT en los municipios.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, iniciará hoy en inmediaciones del estadio Centenario la calibración de los taxímetros a los taxis de la ciudad para que puedan cobrar las nuevas tarifas de este servicio público.

En deportes, en el primer partido del torneo ascenso de la liga argos de fútbol de salón, Tigres del Quindío empató el primer partido como local en el coliseo del sur de Armenia 3 a 3 frente a Icsin de Yumbo, Valle, el próximo partido será frente a Club Deportivo Inter en Soacha en Bogotá.

En deportes, El Club Cafeteros del Quindío se clasificó a la semifinal de la Copa Nacional de Baloncesto donde enfrentará a Academia de la Montaña de Medellín, Guerreros de Bogotá y Tigres de Meta, cuadrangular que se jugará los días el 11, 12 y 13 de mayo en el coliseo del café de Armenia.

