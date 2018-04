Hoy será legalizada la captura del alcalde de Armenia

El mandatario permanece desde la noche anterior en los calabozos de la URI de la fiscalía en Armenia luego de ser capturado en el sector de peaje de cruces en la vía Armenia Pereira a la espera que en las horas de la mañana se realice la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

En estos momentos se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de Armenia, en donde se espera se legalice su captura por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Su captura tendría relación al parecer con el proceso del escándalo de la valorización, por el que actualmente está tras las rejas la ex alcaldesa de la capital del Quindío Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y tres ex funcionarios más, por apropiarse ilegalmente, según la Fiscalía, de 22 mil millones de pesos.

La romería en los alrededores del palacio de justicia desde la media noche no se hizo esperar no solo por los medios de comunicación que se hicieron presente sino por curiosos, amigos y funcionarios de la administración municipal que no salen de su asombro

Cabe recordar que el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez hace un mes que estuvo en la ciudad dijo que la investigación por el carrusel de la valorización no estaba ni en la mitad y que tenían serios indicios que los dineros de este tributo habría ido a parar al parecer a campañas políticas.

