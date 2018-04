Capturan al alcalde de Armenia por corrupción en obras de valorización

El Cuerpo Técnico de Investigación capturó en horas de la noche de este domingo al alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez Morales, así lo confirmó una fuente de la Fiscalía a Caracol Radio.

En estos momentos se encuentra retenido en el Palacio de Justicia de Armenia, en donde se espera se legalice su captura por los delitos de lavado de activos, peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Por ahora no se descarta que su captura tenga relación con el proceso del escándalo de la valorización, por el que actualmente está tras las rejas la ex alcaldesa de la capital del Quindío Luz Piedad Valencia Franco, su esposo y cinco ex funcionarios más.

En un comunicado, la Alcaldía de Armenia manifestó que el mandatario ha tomado las decisiones administrativas de acuerdo a la ley.

"El alcalde de los armenios, aún con la presión por las difíciles decisiones que ha tenido que tomar, entre ellas haber expuesto con la debida anticipación las dificultades del proceso de valorización, aprobado en la anterior administración, no cuestionó el proceder de las autoridades y ahora se prepara para atender la audiencia de legalización de las razones que provocaron su detención", señala el comunicado.

Comentarios