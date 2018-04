Defensoría reporta deserción escolar en la comuna 13 y Altavista

El Defensor del Pueblo hizo un recorrido por la comuna trece y el corregimiento AltaVista, dos de las tres zonas donde se ha concentrado el conflicto armado.

En esta zona de Medellín, la entidad evidenció que la deserción escolar ha llegado al 10 % debido a las confrontaciones armadas entre las bandas delincuenciales y el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales. En algunas ocasiones los padres de familia no envían a los niños a estudiar por temor a quedar en medio de los disparos.

“Los niños en Medellín no pueden hacer parte de ningún combo delincuencial y que no los pueden utilizar en trabajos como, ser carritos o ser campaneros, esa no es la función, los niños tienen que coger los lápices para estudiar y para salir adelante, si los niños no estudian, no vamos a tener una buena sociedad”, recalcó Carlos Negret, Defensor del Pueblo.

El funcionario también explicó que tiene identificadas dos colegios donde se reporta la problemática, el primero es el Débora Arango en el Corregimiento Altavista y la otra insitución educatica es el Ramón Giraldo Ceballos, el cual está ubicado en el barrio Belén Zafra.

Para mitigar esta problemática, la alcaldía de Medellín acompaña a cerca de 4 mil jóvenes de la comuna trece a sus colegios, la intención es evitar que dejen de asistir a clase por las disputas territoriales de los combos.

