"Hay otro edificio a punto de colapsar en Cartagena": Experto

Ernesto Poveda es el gerente de la firma "Ingeniería de protección contra el fuego", miembros de la NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego) de Estados Unidos, y fue quien dirigió parte del trabajo de los rescatistas, durante el desplome del edificio Portal de Blas de Lezo hace un año en Cartagena.

Poveda además fue contratado para apoyar labores de rescate del terremoto del año pasado en México, por el Gobierno de Ciudad de México, y es asesor de la dirección nacional de bomberos de Colombia.

En conversación con Caracol Radio, Poveda fue enfático en decir que, si la Alcaldía de Cartagena no toma de inmediato las medidas pertinentes, la tragedia de Blas de Lezo podría repetirse con un edificio que está, según él, plenamente identificado, y tiene un alto riesgo de colapso.

"Es un edificio plenamente identificado, pero me voy a reservar el nombre, para evitar crear pánico colectivo. El edificio se caerá en cualquier momento. Si no se toman las medidas de prevención antes del mes de diciembre, seguramente vamos a tener que atender una emergencia de mayores proporciones a la de Blas de Lezo", declaró el experto a Caracol Radio.

"Las autoridades han sido muy laxas. El concreto no es sólido, los materiales tienen una fatiga altísima, y este edificio puede caerse en cualquier momento. Y es un edificio que tiene abundante población", alertó Poveda.

"El concreto para estas estructuras debe estar por encima de los 3500 PSI, y este edificio, con solo apretar con la mano, las columnas se desmoronan, no se tuvieron en cuenta estudios de suelo", relata el experto.

Según Poveda, el concreto de este edificio se está desmoronando. "Y no se ha reforzado, no se ha hecho apuntalamiento, y no se están tomando las medidas correctivas y precisas que le corresponde a la Alcaldía de Cartagena. Hay que preguntarle al Alcalde por qué hay tanta negligencia, hay que amparar a la comunidad", advirtió.

Para el experto, el edificio en cuestión se debe evacuar de inmediato, y comenzar a ser intervenido. "Tenemos que tomar medidas extremas, o lo demolemos, o lo reforzamos como indiquen los estudios. Y esto lo sabe el alcalde".

Este edificio no sería el único que existe en este riesgo en La Heroica, pues según Poveda, son varios los que están en condiciones similares. Sin embargo, este sí es el más crítico, y necesita atención urgente.

"A la opinión pública hay que decirle que todo el desastre que ocurra va a ser responsabilidad exclusiva de la Alcaldía de Cartagena, no del constructor", concluyó Poveda.

Ante la pregunta insistente de Caracol Radio, Poveda se negó a identificar cuál es la edificación, o entregar su ubicación. Tampoco contestó si esta fue o no construida por el clan Quiroz.

Según la firma de Poveda, además, el 50% de las edificaciones en Cartagena incumplen la ley de sismoresistencia en el título J, que habla de los sistemas de protección contra incendios.

