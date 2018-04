Un billón de pesos costaría sacar todos los buses del Sitp Provisional

Alfonso Pérez, presidente de Apetrans, advierte que el Gobierno de Bogotá tiene dos problemas: no tiene buses para remplazar los provisionales y no tiene recursos para financiar la salida de estos buses, que podría llegar a $1 billón 200.000 millones.

"Lo lógico es que si sacan una ruta deben montar una ruta exactamente igual, pero lo que pasa es que el Sitp no tiene carrosa con que remplazar las rutas, tienen 2.000 vehículos parqueados y no tienen buses para prestar el servicio donde estamos nosotros. Además no tienen plata, les hemos dicho páguenos y nos vamos", dijo.

Pérez advierte que los conductores reciben más recursos trabajando en bus del Sitp Provisional que en los azules urbanos

"Si los conductores se van al Sitp ganarían $900.000 mensuales, mientras que hoy se pueden llegar a ganar hasta $250.000 al día", manifestó Pérez

En total tendrán que salir uno 5.500 buses del Sitp tradicional

