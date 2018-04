Directora de Icultur Bolívar, en el programa IVLP del gobierno de EE.UU.

Representando al Departamento de Bolívar, Lucy Espinosa Díaz, directora general del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar- Icultur, fue seleccionada, junto con 4 gestores y promotores de cultura colombianos, entre ellos el coreógrafo cartagenero y director del Centro Periferia, Lobays Pérez, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América para participar como Visitante Líder Internacional, en el programa “Capacity Building for Cultural and Educational Institutions in Post Conflict”, el cual se realiza en diferentes ciudades del país americano.

El Programa de Liderazgo para Visitantes Internacionales (IVLP), es el principal intercambio profesional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. A través de la visita guiada a este país, líderes extranjeros lo conocen de primera mano y cultivan relaciones duraderas con sus pares homólogos estadounidenses. Más de 500 jefes de estado actuales o anteriores, han participado.

En esta versión, a la cual fue invitada la Directora General de Icultur, con todos los gastos pagos por el Gobierno de los Estados Unidos, consiste en un intercambio cultural en donde los participantes conocen los mejores modelos de administración cultural y para las artes, y a su vez promocionar la cultura de Colombia.

Los representantes colombianos han tenido la oportunidad de reunirse con entidades relacionadas con su área profesional, en Washington D.C, Dallas, Denver, Milwaukee y New Orleans.

La titular de la dependencia del Bolívar Sí Avanza, ha sostenido reuniones con diplomáticos y directores de diferentes organizaciones internacionales. El propósito también ha sido promocionar las estrategias impulsadas por el gobierno departamental e Icultur, en pro del desarrollo turístico y cultural en corregimientos y municipios que fueron significativamente afectados por el conflicto armado colombiano, pero que hoy están empoderadas y llenas de esperanza en contar sus historias, mostrar su belleza natural y compartir su riqueza cultural para contribuir al desarrollo económico del departamento. En especial, se está promocionando la Ruta de la Paz y los distintos proyectos culturales y turísticos que desarrolla el Gobierno Departamental en cabeza del Gobernador de Bolívar,Dumek Turbay Paz.

Este viaje, además de ser una magnífica oportunidad de formación y fortalecimiento profesional para los líderes internacionales, brinda la oportunidad de establecer alianzas que se cristalicen en mejores y mayores oportunidades para Colombia, en este caso, para el Departamento de Bolívar, que también sigue avanzando en Cultura y Turismo, como aspectos generadores de desarrollo socioeconómico.

