Vecinos del edificio colapsado en Cartagena exigen atención de autoridades

Vecinos del colapsado edificio Portal de Blas de Lezo II afirmaron, cuando se cumple un año de la tragedia, que las autoridades no les han respondido por los daños que ocasionó el desplome en sus viviendas.

Mariluz Monsalvo, propietaria de la casa de al lado, y quien fue de las primeras personas en denunciar las prácticas irregulares de los Quiroz, antes de que se registrara la tragedia, afirma que ahora, como antes, las autoridades no les han puesto atención.

"Tenemos muchas grietas que siguen abriéndose, se hundió el piso, los enchapados de la cocina se cayeron, pero nadie nos ha respondido. A mí me ordenaron mudarme de mi casa por el riesgo, pero nadie me ayudó, y no tengo a donde ir, así que tuve que regresar", indicó Monsalvo.

La familia Monsalvo había interpuesto varias quejas ante la inspección de policía de Blas de Lezo acerca de la edificación, pero nadie les puso atención, hasta que el edificio colapsó.

