Concejo de Cartagena debate sobre impuesto de avisos y tableros

El Concejo Distrital de Cartagena realizó un debate de control político sobre el impuesto de avisos y tableros, que contó con la presencia de la Secretaria de Hacienda, el Director de Espacio Público, el Secretario de Planeación y el encargado del EPA.

Sin embargo, debido a problemas eléctricos las instalaciones no contaban con energía, y a pesar de que la sesión quedó grabada en audio, los concejales solicitaron que se le diera continuación al debate en los próximos días.

El concejal citante César Pión (La U) solicitó a la mesa directiva abrir una investigación disciplinaria a los Alcaldes Locales de Cartagena, teniendo en cuenta que, a pesar de haber sido citados, no asistieron a la Corporación, no dieron respuesta al cuestionario enviado en el tiempo estipulado por la ley, y no presentaron una excusa por su inasistencia.

Sobre el impuesto de avisos y tableros, y el de publicidad exterior, el concejal manifestó que el recaudo de los mismos no ha sido una fortaleza del Distrito, motivo por el cual consideró pertinente unificar criterios, tener claridad sobre las competencias de cada dependencia, y plantear alternativas que permitan mejorar el recaudo de estos impuestos, para así lograr robustecer las arcas del Distrito.

Posteriormente, Irving Pérez, Secretario de Planeación y Director (e) del EPA, se refirió al impuesto de publicidad exterior e indicó que por este concepto en la vigencia 2017 se recaudaron aproximadamente $19 millones de pesos, así mismo, en el primer trimestre del 2018 se han recaudado cerca de $5 millones pesos. Así mismo, señaló que en 2017 se realizaron 46 procesos en vehículos, 20 en vallas y 20 procesos en avisos.

El funcionario también explicó que, según lo establecido en el nuevo Código de Policía, el control de la publicidad hace parte las competencias de las inspecciones de policía. Por otro lado, Pérez manifestó su preocupación por la poca regulación que existe en torno a las vallas y anuncios electrónicos.

Más adelante, la Secretaria de Hacienda, Sibila Carreño, hizo referencia al impuesto de avisos y tableros y explicó que este se liquida sobre el 15% del impuesto de industria y comercio de cada empresa. En 2017 se recaudaron aproximadamente $15.300 millones de pesos, mientras que en lo corrido de la vigencia actual por concepto de este impuesto se han obtenido $5 mil millones de pesos.

En ese sentido, la Secretaria dio a conocer que los dos sectores que más aportan en este recaudo son los de servicio y comercio, mientras que los sectores, industrial y financiero, son los que menor participación tienen. La funcionaria dio a conocer que gran parte de las empresas ubicadas en Mamonal han optado por no colocar avisos en sus instalaciones y han solicitado a la Administración considerar una re-evaluación de la forma en que se liquida el impuesto, ya que el 15% resulta muy oneroso para algunas empresas.

A su turno, el concejal César Pión (La U) manifestó que esta actitud de varias empresas es “mezquina con la ciudad” pues por su productividad y ganancias, es su deber tributar como se estipula en la ley. Por otra parte, el cabildante recordó la existencia de un Acuerdo que prohíbe la publicidad en los postes de energía, por lo que solicitó conocer a qué entidad le compete vigilar y mantener el control sobre esto, teniendo en cuenta que hay un uso indiscriminado de los postes para colocar publicidad, sin tener en cuenta lo establecido en las normas; en ese sentido considera que es necesario que el Distrito revise los acuerdos y decretos al respecto para cumplir a cabalidad con la normatividad vigente, y obtener mayor recaudo por concepto de publicidad y vallas.

Por último, Pión expresó que debe determinarse y regularse rigurosamente las condiciones de la publicidad exterior visual, con el fin de realizar los ajustes necesarios para beneficiar los ingresos del Distrito.

Para el concejal Javier Curi (Liberal) este es un tema de gran importancia que debe ser analizado a fondo pues va más allá de la tributación, teniendo en cuenta que en la Ciudad la contaminación por la proliferación de publicidad es una realidad, por lo anterior, sugirió que el debate sea reprogramado para una nueva fecha.

