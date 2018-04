En el Inem padres de familia se volvieron profesores

En medio de sus ocupaciones laborales, hombres y mujeres sacan tiempo para convertirse en docentes de asignaturas como matemáticas, español y ciencias.

Sin recibir sueldos, primas, cesantías ni seguridad social, decidieron, asumir estas obligaciones con una intensidad horaria cada uno de casi 24 horas a la semana “no tenemos otra opción nos toca acudir a este sistema por nuestros hijos, la Secretaría de Educación no responde, faltan tres profesores estamos en mayo y no hay contratación han hecho caso omiso…estamos llamando a otros compañeros para que nos apoyen y dictarle clases a los estudiantes ” expresó, el Presidente de la Asociación de Ex alumnos, Juan Manuel Maldonado.

Son varios los grados de secundaria afectados, sin embargo, en medio de la intención de los padres de familia, la medida no convence del todo a los estudiantes “resaltamos lo que nuestros padres quieren hacer pero no es lo mismo, tenemos que tener calidad educativa, garantías, donde están nuestros derechos, el gobierno está en el deber de brindarnos una educación adecuada y no lo está haciendo…” manifestó, uno de los estudiantes.

La Presidenta de la Asociación de Padres de Familia, “sabemos que no es lo mismo en el sistema de aprendizaje pero no podemos dejar que nuestros hijos queden tantos días sin clases…”señalo, Griselda Arbeláez. Por ahora, la Secretaria de Educación no se pronuncia sobre este particular tema.

Mientras tanto, a su estilo con un contenido programático los padres de familia preparan talleres y evaluaciones donde el registro de notas es la incógnita para muchos.

