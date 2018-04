Con baja afluencia de público, el senador Álvaro Uribe recorrió al Quindío

Y es que a diferencia de las multitudes que antes movilizaba el ex presidente Uribe, en esta oportunidad, en las plazas principales de La Tebaida, Quimbaya y Pijao los asistentes a sus actos proselitistas fueron muy pocos... el ex presidente Álvaro Uribe explicó por más de una hora en cada municipio las propuestas de Duque, atendió algunas preguntas de los ciudadanos y estuvo acompañado todo el tiempo por el ex Procurador Alejandro Ordoñez, la atención a la prensa fue muy poca, sin embargo en lo poco que dijo, criticó la política de erradicación de cultivos ilícitos, que ha permitido que crezca el área sembrada de coca.

El ex presidente también se refirió al caso de Jesús Santrich, del que dijo está enfrentado ante una ambigüedad del estado, pues si bien la JEP plantea que si se delinque después de firmado el acuerdo será la justicia ordinaria la que entre a actuar, Santrich por ser congresista está aforado y deberá responder ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo la mima JEP plantea la posibilidad de extradición... por eso Uribe dijo que hay que hacer cambios.

