El contralor de Valledupar busca corona en el Festival Vallenato

“Era un adolescente inquieto”, así describe el contralor de Valledupar, Omar Contreras Socarrás, la etapa de su vida en la que hizo sus primeros versos y descubrió que tenía talento para escribir letras que se convirtieran en cantos para la vida.

Muchos años han pasado desde esa época de exploración en el arte de la composición, pero en el camino fue asumiendo otros roles como el de la función pública sin nunca desligarse de su interés por la música vallenata.

Es profesional en Derecho y desde hace 13 años ejerce cargos de alta importancia en el departamento del Cesar. Durante un tiempo importante se desempeñó como Defensor Regional del Pueblo y ahora es Contralor Municipal de Valledupar.

Este año es una de las grandes sorpresas del Festival de la Leyenda Vallenata porque ha logrado escalar en las eliminatorias del concurso Canción Inédita Tradicional y es uno de los 67 seleccionados para disputar corona.

“Participo este año con Regreso al Valle, una canción muy romántica y apegada a la tradición de nuestro folclor, que habla de un romance que se acaba entre un provinciano y una mujer, además, homenajea a Carlos Vives”, asegura Contreras Socarrás.

El Contralor de los vallenatos se animó a participar en el Festival y ha sabido combinar sus responsabilidades como funcionario público y compositor.

“Esta es una oportunidad para sacar de la bitácora del olvido a más de 15 canciones que he hecho y ahora voy a arreglar para que la gente las conozca. Lo del control fiscal lo asumo con toda la seriedad que requiere, pero acá en la provincia tenemos formas para sacar espacios para exteriorizar el amor y el apasionamiento por el folclor“, afirma Contreras Socarrás.

“Yo ya me siento ganador porque no es fácil para ningún compositor escalar en el más grande concurso de la música vallenata y espero que no me llegue el momento de cantarle a la corrupción y a la falta de oportunidades porque estamos trabajando para que Valledupar y el Cesar sean un territorio próspero y garante de los derechos”, dijo el contralor Municipal.

Finalmente Contrera Socarrás le envió el siguiente verso a los oyentes y lectores de Caracol Radio: “Lo vengo a manifestar, hoy les canto como hermano, invito a los colombianos a venir al Festival”

