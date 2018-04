Piden liberatad de menor pereirano detenido en Francia por un homicidio

Desde la Plaza de Bolívar de Pereira, con camisetas blancas estampadas con la bandera de Colombia, Martha Liliana Valencia acompañada de varios familiares y amigos, les pidió a los gobiernos de Colombia y de Francia que le ayuden con la libertad de su hijo, un menor de 17 años, que lleva mes y medio privado de su libertad en el país europeo, ya que lo señalan del asesinato de un ciudadano Peruano de 54 años.

Los familiares aseguran que el adolescente actuó en defensa propia, ya que el peruano le dio a ingerir licor y alucinógenos y luego lo agredió sexualmente. La madre del menor relató que entre el hombre y su hijo hubo forcejeo y que el menor se recupera de una fractura que sufrió en un brazo y de una herida con arma blanca.

De acuerdo con los relatos de los allegados el menor pereirano viajó a Francia desde febrero pasado con el objetivo de trabajar y estudiar en ese país. Cuando estaba acompañando, el 1 de marzo, a una tía a una cita médica conoció al ciudadano peruano quién le dijo que tenía varios restaurantes y que podía darle trabajo en uno de esos negocios.

Aseguran que el hombre citó al menor para concretar la vinculación laboral y que en esa cita fue que ocurrieron los hechos que desencadenaron en la muerte del señor y la detención del menor.

Martha Liliana pide que a su hijo le den libertad, considera que la detención es injusta porque actuó en defensa propia ante un depravado. También ruega para que le ayuden a viajar a Francia para poder estar pendiente del joven al que no le han permitido recibir visitas y tampoco tiene una comunicación frecuente.

“Cuando me llama se le entiende muy poco. Prácticamente ni nos comunicamos. Me ha dicho que está bien que tiene un traductor, un abogado y también ayuda psicológica. Allá no le han permitido que vayan a ver como está y a hacerle visita. Eso es injusto, él es un menor de edad”, relató la madre del menor detenido.

Martha Liliana también comentó que en ocasiones recibe llamadas del consulado dónde le informan que su hijo está bien. Puntualizó que el pasado martes recibió una última llamada en la que le dijeron que tenía una deuda con el hospital dónde atendieron a su hijo de la fractura y la herida blanca que sufrió en el presunto forcejeo con el ciudadano peruano.

La mujer junto a sus familiares y amigos le piden a la Personería de Pereira y a la Defensoría del Pueblo que la ayuden y le den instrucciones de qué puede hacer para que a su hijo le den libertad, además que alguna persona le ayude a viajar a Francia a estar pendiente de lo que va ocurriendo con el joven que sigue recluido en un penal de Rue, ciudad a 150 kilómetros de Paris.

