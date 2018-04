Joven permanece desde hace ocho meses con su mano adherida al abdomen

Un accidente laboral mientras instalaba varillas de acero en una construcción género que un joven en el municipio del Zulia sufriera graves quemaduras, las cuales afectaron la movilidad de su mano izquierda dejándolo al punto de poder perder uno de sus dedos.

Al tocar una red de alta tensión con el metal la electricidad le amputo el dedo meñique y le destruyó todo el tejido del dedo anular, por lo que los médicos que lo intervinieron acudieron a una técnica para incrustarle parte de su mano en el abdomen y así evitar que tuvieran que amputarle los dedos afectados.

Gerson Albeiro Tirado Betancour de 22 años tendría que permanecer ocho semanas con este procedimiento para que el tejido creciera en la zona afectada, sin embargo han transcurrido ocho meses y aún no ha sido intervenido para retirarle la mano de su abdomen y recuperar la movilidad.

“Este accidente me lesiono la mano izquierda y tuve quemaduras eléctricas, el dedo meñique lo perdí pero el otro lo tengo en el abdomen para ver si me lo pueden salvar por que como quedo solo en el hueso, entonces los doctores me dijeron que para no tener que amputarlo me lo dejaron pegado en el abdomen, lo que pasa es que ya llevo demasiado tiempo así, prácticamente 8 meses y no me solucionan nada” dijo el joven afectado.

Caracol Radio consulto a las directivas de la EPS encargada de este paciente, e informaron que para los primeros días del mes de mayo se realizara este procedimiento después de haber salvado los dedos del joven zuliano.

