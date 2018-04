Docentes no regresaran al Catatumbo a pesar de llamado de la gobernación

Cientos de docentes que se encuentran en Cúcuta y que no pudieron desplazarse a la zona del Catatumbo desde que inicio el paro armado el pasado 15 de abril, expresaron su inconformismo por la decisión ordenada por la gobernación de Norte de Santander que les exigía retornar a sus trabajos en las próximas horas.

Los líderes de este gremio argumentaron que no acataran este llamado al no existir las condiciones mínimas de seguridad para desarrollar las clases, y que los más afectados podrían ser los menores de edad al quedar entre el fuego cruzado que mantienen los dos grupos armados.

Hugo Cárdenas Vega presidente de la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos Asinort, le dijo a Caracol Radio que se logró llegar a un consenso con la secretaria de educación para dar un parte de espera al finalizar este jueves el plazo entregado por el EPL y reactivarse el paro armado.

“Nosotros no vemos ninguna para que los docentes estén allá, no vemos garantías para la vida de los profesores entonces hemos dicho que en los cascos urbanos de Tibú, Sardinata, Abrego, Ocaña y El Carmen se realicen reuniones y se analice con la comunidad si hay condiciones para laborar, y en las regiones rurales si fuimos muy claros que no se van a presentar a las escuelas si no que van a realizar un trabajo en la secretaria de educación o en Asinort para de alguna manera proteger la vida de los docentes y los estudiantes, en las área rurales hablamos de La Gabarra, Las Mercedes, Tuisberos, San Martín entre muchas regiones apartadas de estos municipios” dijo el dirigente sindical.

Reitero que esta parálisis en las clases son factores ajenos a los docentes y que se mantiene la voluntad de regresar pero en el momento en que se garantice la seguridad de los alumnos y docentes.

Son cerca de 45 mil niños afectados y 2285 docentes en el Catatumbo que no han podido hacer clases.

