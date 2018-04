Cabecilla del Eln se mueve entre Venezuela y el Catatumbo

En Colombia se encuentran hoy algunos efectivos de las unidades militares venezolanas que siguen desertando por falta de garantías laborales en su país.

En medio de la crisis que atraviesa la vecina nación, vuelven a dejar al descubierto como presuntamente el gobierno venezolano se mantiene presto a colaborar con los grupos insurgentes colombianos para su accionar en la frontera.

Uno de los ex integrantes del servicio de Inteligencia Bolivariana, narró detalles del movimiento, ubicación y esquema de seguridad de Leonel Salazar Roa, conocido con el alias de “Gonzalo Satélite” hombre clave del Eln y quien estaría detrás de un sin número de acciones violentas y de los enfrentamientos que actualmente se registran en el Catatumbo con el Epl.

Alias “Gonzalo Satélite” este señor se encuentra en el estado Zulia protegido por funcionarios del Sebin que no son funcionarios reales son colectivos y algunos milicianos que portan credenciales del Sebin y están en la nómina pero no son funcionarios de carrera son unos 14 funcionarios custodiando a “Gonzalo Satélite” expresó, el ex militar venezolano a quien por seguridad protegemos su identidad.

Por este hombre las autoridades colombianas ofrecen como recompensa 140 millones de pesos. Este hombre registra órdenes de captura por rebelión agravada, terrorismo, concierto para delinquir agravado. La más reciente acción violenta se relaciona con el asesinato de cinco militares y trece más heridos en la vía Tibú – Cúcuta registrada a finales de febrero de este año.

De igual manera, inteligencia militar venezolana, revelo como el Eln financia algunas de sus actividades con alimentación subsidiada venezolana “los alimentos que se roban, los empacan en cajas del programa de alimentación que tiene el régimen venezolano, las cajas van identificadas con el logotipo del eln, se están robando la comida y es la que le venden al pueblo venezolano como parte del programa de alimentación subsidiado…”

Así mismo, hizo referencia a la llegada de colectivos armados a la frontera “en san Antonio y Ureña ya hay varias paredes pintadas donde indican que los colectivos se toman la zona de frontera… los colectivos fuertes se están viniendo desde Maracay, Valencia y Caracas y algunos de ellos están ingresando a las filas del Eln por el $1.800.000 que les ofrecen de salario…”

Las autoridades colombianas trabajan en acciones tendientes para verificar la información y establecer el paradero de los integrantes de este grupo guerrillero que mantiene sus acciones insurgente a lo largo y ancho de la frontera.

