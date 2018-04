En suspenso continúa la aspiración de Quinto Guerra a alcaldía de Cartagena

El conocido abogado, docente universitario, conjuez del Consejo de Estado, Wilson Toncel Gaviria, aseguró está mañana que, Antonio Quinto Guerra, candidato a elecciones atípicas a la alcaldía de Cartagena, no está inhabilitado.

Esto debido a las afirmaciones del Procurador General de la Nacion referente a la posible inhabilidad de Quinto Guerra, Toncel Gaviria concluyó: "He tenido la oportunidad de analizar las normas analógicas de las inhabilidades de un alcalde y he realizado un estudio de la ley llegando a la conclusión que Quinto Guerra no está inhabilitado.

Además dijo que las inhabilidades y las incompatibilidades son limitantes a los derechos constitucionales fundamentales. “En este caso el de elegir y ser elegido, toda inhabilidad debe ser interpretada de manera restrictiva no de manera analógica”, dijo.

En el caso del candidato Quinto Guerra, el abogado aclara que la inhabilidad se causa en celebración del contrato no la ejecución del mismo.

El jurista, aclara que no es concepto propio, el Consejo de Estado y la Corte Constituciinal lo tiene dicho porque no es el primer caso igual que se presenta en Colombia. El verbo rector es ejecutar no celebrar.

"Las inhabilidades directas de ley para el cargo de alcalde las encontramos en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 en los términos que lo modificó el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, de la que por su vinculación con el tema estudiado solo citamos la causal pertinente que dice: No podrá ser elegido ni designado alcalde quien: Durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros o haya celebrado por sí, o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio".

De acuerdo con Toncel, no está inhabilitado una persona para aspirar y ser elegido alcalde de una ciudad cuando haya celebrado un contrato antes del año anterior a la elección, pero en parte ejecutado y prorrogado en el tiempo o adicionado su valor o plazo dentro del año anterior a la elección.

